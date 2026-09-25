Las autoridades chilenas aceleran las gestiones para reabrir el paso hacia San Juan antes del verano. El objetivo es llegar al Comité de Integración de La Serena con la ruta operativa.

La apertura del Paso Internacional Agua Negra volvió a quedar en el centro de la agenda de las autoridades de la Región de Coquimbo, que buscan acelerar los trabajos sobre la Ruta Internacional 41-CH para restablecer el tránsito hacia San Juan durante la próxima temporada de verano.

El gobernador regional de Coquimbo, Cristóbal Juliá, planteó como objetivo que el paso fronterizo quede habilitado el 1 de diciembre, pocos días antes del Comité de Integración Paso Agua Negra, previsto en La Serena para el 2 y 3 de diciembre. La definición importa porque el corredor es clave para el movimiento turístico y económico entre Chile y Argentina.

Gestiones políticas Para avanzar con esa meta, Juliá mantuvo una reunión con el subsecretario del Interior de Chile, Máximo Pavez, a quien le planteó la necesidad de reforzar las gestiones desde el Gobierno central. “Necesitamos que haya un esfuerzo mayúsculo del nivel central. El subsecretario se comprometió a hacer todas las gestiones para cumplir con la fecha. Vamos a venir a Santiago las veces que sea necesario para que los argentinos disfruten de nuestra región”, afirmó el gobernador.

El encuentro bilateral fue señalado como especialmente importante porque ya había sido postergado en dos oportunidades. Para las autoridades chilenas, la reapertura del paso también está vinculada con la actividad turística y económica de la Región de Coquimbo. Durante la temporada estival 2025-2026, el Paso de Agua Negra registró el ingreso y egreso de 73.317 personas y 12.317 vehículos, un movimiento con impacto directo sobre la hotelería, la gastronomía y los servicios.

Recuperación de la ruta Mientras Juliá concentra las gestiones para fijar una fecha de apertura, el delegado presidencial de Coquimbo, Víctor Pino, avanzó sobre el aspecto operativo de la recuperación del camino internacional. La Ruta 41-CH sufrió daños durante el invierno por nevadas y aludes registrados en la zona cordillerana. Tras recorrer el sector afectado, Pino se reunió con el director nacional subrogante de Vialidad, Jaime Huidobro, para coordinar las tareas y los recursos necesarios para la emergencia.

“Estamos trabajando activamente para recuperar la ruta lo más pronto posible y existe el compromiso de Vialidad de colocar todos los recursos que sean necesarios”, señaló Pino. El delegado también aseguró que se mantendrá informados a los sectores vinculados con la actividad económica y turística, y anticipó que habrá reportes semanales sobre el avance de las obras. Desde Vialidad reconocieron que la recuperación del camino presenta dificultades técnicas por las características del terreno y la acumulación de nieve.

Condiciones técnicas Huidobro explicó que la ruta es “bastante encajonada” y que actualmente existen sectores con acumulaciones de nieve de hasta siete metros. A pesar de esas condiciones, ratificó el compromiso de disponer de los recursos necesarios para avanzar con las tareas. “Considerando la importancia para la actividad económica estival de Coquimbo, el compromiso es disponer los máximos recursos”, afirmó.

Así, las autoridades chilenas trabajan sobre dos frentes para intentar concretar la reapertura del Paso de Agua Negra: por un lado, las gestiones políticas para establecer el 1 de diciembre como fecha de habilitación, y por otro, el operativo de Vialidad para despejar y recuperar la ruta afectada por el invierno. El próximo hito será el Comité de Integración en La Serena, donde se medirá si el cronograma oficial llega con la ruta en condiciones de tránsito.