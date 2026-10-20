La Secretaría de Cultura abrió la inscripción para bandas y solistas que quieran reinterpretar la obra de la Fiesta Nacional del Sol 2026. Además, Analía Vilches dijo que las selecciones de artistas y emprendedores entran en su tramo final.

La Fiesta Nacional del Sol 2026 abrió una convocatoria dirigida a bandas, solistas y músicos de San Juan para que presenten sus propias versiones de la canción oficial del evento. La iniciativa se inscribe en el proceso de organización de la celebración provincial y apunta a ampliar la participación artística local.

La secretaria de Cultura, Analía Vilches, explicó en diálogo con Radio Mil20 que la propuesta busca sumar distintas interpretaciones de la composición original. “Se ha llamado a convocatoria nuevamente para la canción de la Fiesta Nacional del Sol, en una primera versión que está realizada por Lucio Flores”, señaló la funcionaria. También indicó que Andrés Canto y Martina Flores trabajan en la canción junto con un equipo de trabajo.

Vilches sostuvo que el objetivo es que los músicos puedan presentar sus versiones para que luego sean compartidas con el público sanjuanino. “Para nosotros es muy importante saber que el artista pueda tener su espacio y poder participar, y además también para crear diferentes espacios de creación”, afirmó. La convocatoria, según la funcionaria, forma parte de la política de participación artística impulsada por la organización de la fiesta.

Últimas etapas En paralelo, la secretaria de Cultura informó que las convocatorias para emprendedores, gastronómicos y artistas ya completaron sus etapas de inscripción y evaluación. “Se han cumplido todas las etapas, la etapa de las emprendedoras, de los gastronómicos, también de los artistas, como también tanto de escenarios como de velódromo”, detalló. El proceso ahora continúa con la revisión de los jurados para definir a quienes integrarán los escenarios.

La funcionaria agregó que las inscripciones registraron una respuesta superior a la de la edición anterior y sostuvo que, en la mayoría de las convocatorias, se duplicó la cantidad de participantes del año pasado. Atribuyó ese incremento al crecimiento de la fiesta y al interés de los sanjuaninos por formar parte. Una vez concluida la evaluación, los nombres seleccionados se comunicarán junto con las grillas de espectáculos.