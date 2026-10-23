La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, a través de la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos, continúa con las acciones del Programa Nacional de Control de Lobesia botrana en distintos departamentos de San Juan. El operativo incluye aplicaciones fitosanitarias con aviones y drones, además de la entrega de insecticidas a productores vitícolas. La estrategia busca sostener el control de una plaga que afecta a la producción vitivinícola provincial.

Los tratamientos aéreos se realizan durante la primera alerta fitosanitaria emitida por el SENASA, es decir, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, cuando el racimo floral presenta un tamaño mínimo de 5 a 7 centímetros de largo. Según el organismo, ese es el momento oportuno para intervenir y mejorar la cobertura del tratamiento. La programación de las tareas se distribuye entre distintos departamentos para ampliar el alcance territorial del control.

Balance de cobertura En materia de entrega de insecticidas, la asistencia alcanzó un total de 8.200 hectáreas. En aplicaciones con avión, 9 de Julio cubrió 2.400 hectáreas y Caucete 5.300 hectáreas. Además, continúan los trabajos en 25 de Mayo, donde se avanzó sobre 4.800 hectáreas, y en Sarmiento, con 5.500 hectáreas. En estos dos departamentos se prevé una doble aplicación en zonas seleccionadas con mayores niveles de plaga.

Aplicaciones con dron En el caso de las tareas con drones, en Ullum se intervinieron 1.137 hectáreas y en Zonda 723 hectáreas. En Calingasta, las aplicaciones continúan y hasta el momento se cubrieron 155 hectáreas. La combinación de medios aéreos y asistencia directa a productores forma parte de la misma campaña de control fitosanitario. El dato operativo relevante es que las intervenciones siguen en marcha y se extenderán según la planificación provincial.

El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación informó que continuará con estas acciones para fortalecer la sanidad vegetal y proteger la producción vitivinícola de San Juan. El seguimiento del programa dependerá de la evolución de la plaga y de las condiciones definidas por la autoridad sanitaria. Por ahora, la referencia oficial es que las tareas siguen activas en varios departamentos y con coberturas diferenciadas según zona y nivel de infestación.