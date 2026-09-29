El cronograma comenzó el lunes 28 de septiembre y continuará durante toda la semana con intervenciones en barrios y loteos del departamento, que incluyen limpieza general, mantenimiento de espacios verdes y acondicionamiento de acequias.

La Municipalidad de Chimbas continúa desarrollando durante esta semana un cronograma de operativos de limpieza y mantenimiento en diferentes zonas del departamento, con cuadrillas distribuidas de acuerdo con las necesidades de cada sector.





Las tareas comenzaron el lunes 28 de septiembre con un operativo de limpieza de acequias en Villa Paula y Barrio Tamarindos, trabajos que se extenderán hasta el viernes 2 de octubre.





Este martes 29, las cuadrillas municipales intervinieron en Loteo Nazareno, donde se realizaron tareas de limpieza general y mantenimiento de espacios verdes.





El cronograma continuará el jueves 1 de octubre con un operativo de limpieza en Barrio Arenales. Ese mismo día también se trabajará en San Patricio, Villa San José y Loteo San Felipe I, con tareas de limpieza y mantenimiento de verde.





Además, durante la jornada del jueves se desarrollarán intervenciones similares en Barrio Los Toneles y Lote Hogar N° 38, completando distintos frentes de trabajo en forma simultánea.