Desde el lunes 19 de octubre se reinicia la distribución con productos aptos para quienes padecen esta enfermedad en los departamentos de Zonda, Ullum, Angaco, Sarmiento, Calingasta, Caucete y Gran San Juan con Pocito y Albardón.

A partir del lunes 19 de octubre y hasta el 30 de octubre inclusive se hará la entrega de los módulos alimentarios aptos para personas que padecen celiaquía. Según se ha previsto desde la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias, el calendario de entregas culminará el viernes 30 de octubre.





Esta acción busca garantizar que las personas que lo necesitan cuenten con productos adecuados para el manejo de su salud a partir de su condición nutricional y así puedan tener una alimentación equilibrada.





La entrega de los módulos se realizará conforme al siguiente cronograma:





Lunes 19 de octubre, de 9:30 a 11 horas, en las dependencias de Acción Social en el departamento Zonda.

Ese mismo día lunes 19 de octubre -de 11:30 a 12:30 horas- en el CIC de Ullum.

El lunes 19 de octubre, de 9:30 a 11:30 horas, en el Hospital Dr. Alfredo Rizo Esparza de Angaco.

El miércoles 21 de octubre, la entrega se hará en el departamento Sarmiento: de 9:30 a 11 horas en el CIC de Villa de Media Agua y de 11:30 a 12:30 horas en el CIC de Los Berros.

El jueves 22 de octubre, a partir de las 10 horas, en el Hospital Dr. Aldo Cantoni de la Villa de Calingasta y a las 11 horas, en el Hospital de Barreal, en el departamento Calingasta.

Los días lunes 26 y martes 27 de octubre, desde las 9:30 a las 11:30 horas, en la sede de la Unión Deportiva Caucetera, en la Avenida de Los Ríos, en Caucete.

Quienes viven en el Gran San Juan (Capital, Chimbas, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía y Pocito), también en Albardón, los módulos alimentarios para personas con celiaquía se podrán retirar los días lunes 26, martes 27, miércoles 28, jueves 29 y viernes 30 de octubre, en horario de 8 a 13 horas, del depósito del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, ubicado en calle Salta 1724 (norte), entre Sargento Cabral y Benavídez.





Las personas que no pudieron recibir sus módulos alimentarios en las fechas estipuladas fecha lo podrán hacer el día 30 de octubre 8 a 13 horas por el depósito del ministerio.





Vale consignar que quienes están contemplados por el programa y viven en los departamentos de San Martín, 25 de mayo, Valle Fértil y Jáchal ya retiraron oportunamente sus módulos.