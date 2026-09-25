El Centro Cultural Conte Grand, dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, será sede este viernes 25 de septiembre de una propuesta cultural con clases, espectáculo y práctica de tango, además de folclore. La actividad se desarrollará desde las 18 y se extenderá hasta las 00:30, con una programación pensada para reunir a público interesado en ambas danzas. La iniciativa se inscribe en la agenda de actividades del espacio cultural provincial y combina formación, exhibición y participación abierta.

A las 18 comenzará una clase de folclore y, una hora después, a las 19, se dictará una clase de tango. Según la programación informada, el esquema busca ofrecer un primer acercamiento a estos géneros y sostener una continuidad de participación durante la tarde y la noche. Ese formato permite articular enseñanza y práctica en un mismo encuentro, con una lógica de acceso para quienes quieran sumarse a la actividad.

Espectáculo central A las 21:30 se presentará “Equinoccio Tango”, a cargo de la Compañía Proyecto Tango San Juan. La función contará con la participación de Melodía Leiva, en voz y violín, y de Esteban Calderón, en bandoneón. La presencia de músicos y bailarines en escena constituye el tramo artístico principal de la jornada y antecede al cierre con práctica de tango.

Luego del espectáculo, desde las 22:30, se realizará una práctica de tango que se extenderá hasta las 00:30. Esa instancia funcionará como cierre de la propuesta y prolongará la participación del público luego de la presentación artística. En paralelo, durante todo el encuentro habrá Feria Americana y propuestas de comida y bebida, de acuerdo con la información difundida sobre la actividad.

Acceso y consultas La actividad es arancelada y las entradas pueden adquirirse comunicándose al 264 4632579, donde también se informan los valores. Para ampliar datos, la organización indicó además la cuenta de Instagram @proyectotangosj. Con esa modalidad, la propuesta queda abierta a quienes quieran asistir al Conte Grand y sumar una instancia de danza y música en el marco de la celebración de la primavera.