La actividad será este viernes a las 17.30 en la Biblioteca Chirapozú. Incluye un recorrido con los ojos vendados, bastón y una charla sobre autonomía y ayuda.

Este viernes a las 17.30 se realizará en la Biblioteca Chirapozú de San Juan una actividad abierta al público para visibilizar las barreras que enfrentan las personas con ceguera y baja visión. La propuesta se desarrollará en avenida Libertador 248 Oeste e incluirá una experiencia con los ojos vendados y el uso de un bastón, seguida de una charla sobre autonomía, accesibilidad y formas de brindar ayuda.

La iniciativa fue explicada por Ariana Ruiz Clavijo, delegada de la organización de baja visión, en diálogo con Radio Mil20. Según indicó, el objetivo es que los asistentes puedan experimentar de manera directa cómo se desenvuelven las personas ciegas en su vida cotidiana. “Se trata de realizar una actividad donde invitamos al público en general para que puedan tener la experiencia con los ojos vendados y un bastón y vivir de manera física cómo se desenvuelven las personas ciegas”, señaló.

La propuesta busca, además, instalar una discusión sobre las dificultades que persisten en los espacios públicos y en la circulación cotidiana. Ruiz Clavijo sostuvo que la actividad apunta a “ponernos en lugar del otro”, en referencia a las barreras que todavía condicionan el desplazamiento de las personas con discapacidad visual. También remarcó que la autonomía existe, aunque no elimina la necesidad de resolver obstáculos materiales y de convivencia.

Obstáculos cotidianos

Durante la entrevista, la delegada mencionó como factores de dificultad la ubicación de mesas y sillas, el diseño de las veredas y los desperfectos en las aceras. Esos elementos, señaló, pueden afectar el desplazamiento seguro de quienes tienen baja visión o ceguera. En ese marco, planteó que el ordenamiento de esos espacios requiere intervención de organismos gubernamentales, como los municipios, y también cambios en las prácticas cotidianas de la comunidad.

Ruiz Clavijo agregó que muchas personas evitan acercarse por temor a equivocarse al ofrecer ayuda. “Muchas veces es como que tenemos un poco de timidez, no lo hacemos por miedo a equivocarnos, por temor a equivocarnos, pero podemos empezar a acercarnos un poco más y a preguntar: ‘¿Qué necesitás?, ¿cómo te ayudo?, ¿cómo puedo hacer para ayudarte?’”, expresó. La jornada comenzará en la entrada de la biblioteca con una vuelta a la manzana con los ojos vendados y un bastón, y luego continuará dentro del edificio con una charla y un pequeño ágape entre los asistentes.

La convocatoria apunta a reunir a vecinos y participantes en una instancia de sensibilización sobre accesibilidad y trato cotidiano. La actividad quedará concentrada en una sola jornada, con inicio a las 17.30 y desarrollo en la sede de la Biblioteca Chirapozú, donde también se compartirán herramientas prácticas para relacionarse con personas con discapacidad visual.