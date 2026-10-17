El Ministerio de Gobierno brinda asesoramiento para gestionar formularios previsionales a personas con deudas como monotributistas, autónomos o trabajadores de casas particulares.

Las personas que necesitan regularizar deudas previsionales correspondientes a períodos de monotributo, trabajo autónomo o Servicio Doméstico pueden solicitar orientación en la Dirección de Asesoramiento Previsional del Ministerio de Gobierno.



Para iniciar la gestión, es necesario contar con el número de CUIL, el DNI y la clave fiscal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Estos datos permiten al personal consultar las inscripciones de cada persona y preparar los formularios correspondientes según su situación.

Cómo iniciar el trámite

El procedimiento comienza con una consulta presencial. La persona interesada debe presentarse con su DNI y facilitar su clave fiscal para que el equipo de Asesoramiento Previsional pueda revisar la información disponible.



Una vez realizada la consulta, el personal prepara la documentación necesaria y se comunica telefónicamente con la persona para que pueda retirar los formularios.

Cómo obtener la clave fiscal de ARCA

Quienes todavía no cuentan con clave fiscal pueden gestionarla desde el celular mediante la aplicación ARCA Móvil o solicitar un turno para recibir asistencia presencial. Para obtenerla desde el teléfono, deben seguir estos pasos:

-Descargar la aplicación ARCA Móvil. -Ingresar en la opción “Solicitar/Recuperar clave fiscal” y seleccionar “Comenzar”. -Tener el DNI a mano y escanear su código de barras con el celular. -Ingresar los números que aparecen en pantalla y continuar. -Colocar el teléfono a la altura del rostro y seguir las indicaciones para tomar las fotografías. Es importante ubicarse en un lugar bien iluminado y con fondo claro. -Crear la clave fiscal siguiendo los requisitos que indique la aplicación.





También es posible solicitar un turno a través del sitio oficial de ARCA: https://serviciosweb.afip.gob.ar/publico/turnos/turnos.aspx.



Contar con esta clave permite consultar la información necesaria para que el equipo de Asesoramiento Previsional determine qué formularios corresponden y oriente a cada persona en el proceso de regularización.