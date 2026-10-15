El Día de la Madre tendrá la jornada más templada del fin de semana en el Gran San Juan. Persistirán nevadas y lluvias en cordillera y zonas del interior.

El domingo 18 de octubre será la jornada más cálida del fin de semana en el Gran San Juan, con una mínima de 12 grados y una máxima de 24, según el pronóstico difundido. El viento sur soplará de manera leve, alrededor de 9 kilómetros por hora, mientras que durante la madrugada se prevé cielo mayormente nublado y presencia de Zonda en altura, es decir, viento cálido y seco en capas altas de la atmósfera.

Las condiciones térmicas proyectadas abren la posibilidad de reuniones familiares al aire libre durante las horas de mayor temperatura. Sin embargo, para los primeros tramos del día se recomienda contemplar una alternativa bajo techo, porque el ambiente se mantendrá fresco en la mañana y la nubosidad seguirá presente en la madrugada.

Viernes y sábado El panorama previo al Día de la Madre mostrará temperaturas más bajas y cielo mayormente cubierto. Para este viernes 16 se espera una mínima de 12 grados y una máxima de 20, con viento sur leve de unos 14 kilómetros por hora y precipitaciones en sectores de la precordillera. El sábado 17, en tanto, la mínima será de 13 grados y la máxima llegará a 21, con viento sur de hasta 21 kilómetros por hora durante la madrugada y descenso de intensidad desde la tarde.

Para esa misma jornada, el pronóstico anticipa nevadas en alta cordillera y lluvias en la precordillera central y las sierras de Valle Fértil. En ese contexto, la inestabilidad se mantendrá concentrada en sectores cordilleranos y del interior provincial, mientras que el Gran San Juan tendrá mejores condiciones térmicas hacia el final del fin de semana.

Domingo más templado La mejora relativa del tiempo en el área metropolitana provincial será la variable más relevante para quienes planifiquen almuerzos o encuentros al aire libre. Aun así, el pronóstico mantiene nevadas en cordillera y precipitaciones en áreas precordilleranas, valles cordilleranos y las sierras de Valle Fértil. Por eso, la actualización de los informes meteorológicos seguirá siendo el dato a monitorear antes de definir actividades en el exterior.