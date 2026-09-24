El Ministerio de Gobierno brinda asesoramiento para revisar el historial laboral de ANSES y calcular los aportes previsionales de cada persona.

Controlar periódicamente los aportes jubilatorios permite conocer si el historial laboral registrado ante ANSES refleja correctamente los períodos trabajados. Para realizar esta consulta, el Ministerio de Gobierno gestiona acciones para informar a los ciudadanos sobre este aspecto. Para ello, es necesario acceder al historial laboral de ANSES mediante el CUIL y la clave de la Seguridad Social. La gestión puede realizarse por teléfono, WhatsApp o mediante un turno presencial.

Asesoramiento para revisar los aportes

El Ministerio de Gobierno brinda atención ciudadana a través de la Dirección de Asesoramiento Previsional, donde se analiza la situación de cada persona y se calculan sus aportes previsionales. El servicio permite orientar a quienes buscan acceder a la jubilación y conocer la situación de sus aportes registrados.



Cabe destacar que, según el caso particular, el personal de la Dirección puede citar a la persona solicitante para continuar con la gestión de manera presencial.



La consulta puede realizarse de lunes a viernes, de 7:30 a 14:30 horas, a través de los siguientes canales:

WhatsApp: 264-5471782

Líneas directas: 4296234 y 4296247

Línea 0800: 0800-222-5824

Correo electrónico: [email protected]

Atención presencial: P. A. de Sarmiento 134 norte, Casa de Gobierno, Pabellón N.° 5

El asesoramiento permite revisar la información previsional y orientar a cada ciudadano sobre los pasos a seguir según su situación particular.