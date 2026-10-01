Juan Francisco Díaz y Adriana Moll explicaron cómo chequear si un traductor está habilitado en San Juan . También advirtieron sobre riesgos del ejercicio ilegal y del uso sin control de inteligencia artificial.

Ante casos de ejercicio ilegal de la profesión que trascendieron en los últimos meses, el Colegio de Traductores de San Juan recordó qué recaudos debe tomar un vecino antes de contratar una traducción técnica o legal. Juan Francisco Díaz y Adriana Moll dieron las claves en una entrevista en el programa Insoportable, que se emite por Telesol, al conmemorarse el Día de la Traducción.

Verificación de matrícula Díaz explicó que la institución cuenta con una página web oficial con el padrón actualizado de profesionales matriculados. “Esa es una buena forma de verificar que el traductor es recibido, que es real, que está habilitado para traducir”, dijo. Agregó que las exigencias cambian según el tipo de documento y que, en trámites judiciales, se necesita un traductor público, figura que da fe de que la traducción es igual al original, “como un escribano de la traducción”.

Formación y especialidades Moll señaló que la carrera de traductorado público forma a los profesionales en terminología y documentación, y que luego muchos se especializan en el área médica, literaria o científico-técnica. Díaz, por su parte, diferenció esa tarea de la interpretación oral para conferencias, que requiere un entrenamiento adicional y específico. Esa distinción resulta relevante para evitar contrataciones inadecuadas según el uso que tendrá el texto o la exposición.

Uso de inteligencia artificial Sobre la inteligencia artificial aplicada a la traducción, Moll afirmó que “se utiliza como una herramienta, pero en realidad la calidad, o sea, la parte humana, es lo que es esencial”. Díaz coincidió en que los programas automáticos pueden fallar y que omitir la revisión humana puede alterar el sentido legal o técnico de un texto. “No podemos confiar plenamente en la inteligencia artificial, pero sí ayuda; hay que saber utilizarla y entenderla”, explicó.

Consulta pública Consultado sobre posibles investigaciones por ejercicio no habilitado en la provincia, Díaz aclaró que el objetivo de la entidad no es sancionar sino jerarquizar la profesión. “No es una cacería de brujas, sinceramente, no es lo que apuntamos. Sí lo que queremos es que nuestro trabajo se valore”, dijo. Quienes necesiten consultar el padrón de matriculados o los aranceles vigentes pueden ingresar a traductoresdesanjuan.com.ar.