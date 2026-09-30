El viernes 16 habrá premios para compras superiores a $30.000 en comercios adheridos. La acción busca sostener las ventas en una fecha clave para el sector.

Los comercios de Capital preparan para el viernes 16 una acción comercial vinculada al Día de la Madre, con sorteos, vouchers y premios para quienes compren en los negocios adheridos. La propuesta alcanza a clientes que realicen compras superiores a $30.000 y apunta a sostener el nivel de ventas en una de las fechas de mayor actividad del calendario comercial.

La iniciativa fue organizada por comerciantes de Capital junto con la Federación Económica, CAME y Comerciantes Unidos. Según explicó Carlos Siramair, referente del sector, los negocios atraviesan el cierre de la temporada de invierno, con liquidaciones destinadas a renovar stock y preparar la llegada de la nueva temporada.

Cómo será la participación

La propuesta se desarrollará por la tarde del viernes 16. Quienes realicen una compra superior a $30.000 en los comercios participantes podrán acceder a una ruleta con distintos premios, vouchers y regalos. El mecanismo busca sumar un incentivo adicional para las compras previas al Día de la Madre, en un contexto de recambio de mercadería en los locales.

En total, se distribuirán $300.000 en vouchers, divididos en seis premios de $50.000 cada uno. Esos vouchers no podrán canjearse por dinero en efectivo y deberán utilizarse para adquirir mercadería en el comercio correspondiente. La condición delimita el beneficio al circuito comercial de cada negocio adherido.

La acción se inscribe en una estrategia para acompañar las ventas locales y ofrecer alternativas a los consumidores durante los días de mayor demanda de la actividad. El dato operativo a seguir es que la promoción se realizará el viernes 16 por la tarde y estará limitada a compras superiores a $30.000 en los comercios participantes.