El hito médico de alta complejidad fortalece el sistema de salud provincial y asegura el desarrollo seguro de un pequeño paciente en riesgo

La Unidad de Medicina Fetal del Hospital Dr. Guillermo Rawson realizó con éxito una cirugía láser intrafetal inédita en la provincia. La intervención permitió tratar una compleja anomalía en un embarazo gemelar y salvó la vida del bebé.

El caso derivó de una evaluación ecográfica realizada por la Dra. Silvina Mazzanti a una paciente embarazada. La especialista detectó la secuencia TRAP (perfusión arterial reversa en gemelos), una afección poco frecuente que afecta a uno de cada 50.000 nacimientos.

Esta patología implica que en una misma placenta hubiera un bebé sano unido por el cordón a un gemelo sin vida y con una formación incompleta pero con riego sanguíneo proveniente del gemelo, si ese proceso no era detenido provocaría una insuficiencia cardiaca gravísima, el cuadro presentaba una tasa de mortalidad cercana al 80 % para el bebé en desarrollo.

La cirugía fue realizada por el Dr. Savino Gil Pugliese, especialista sanjuanino radicado en Córdoba. Su llegada e intervención a la semana 20 de gestación (un día más de demora no habría salvado al bebé) fue posible gracias a la rápida gestión administrativa de la Dirección del Hospital y el respaldo de la Jefatura de Maternidad.

La práctica quirúrgica duró menos de una hora y utilizó una fibra óptica guiada por ecografía para ocluir el flujo sanguíneo anómalo. El procedimiento redujo el riesgo de complicaciones y aseguró el crecimiento continuo del paciente.

El trabajo integral involucró al equipo de la Unidad de Medicina Fetal, conformado por los doctores Melisa Fernández, Esteban Herrero y Raúl Usín, conjuntamente con anestesiólogos, enfermeros e instrumentadores de Maternidad y Quirófano. El esfuerzo coordinado del personal del hospital busca proteger la calidad de vida y la salud de las familias sanjuaninas.