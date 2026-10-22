La repavimentación obliga a extender un corte en la Avenida Circunvalación desde la mañana. Vialidad pidió usar vías alternativas y respetar la señalización.

Desde este viernes por la mañana habrá un nuevo corte en la Av. Circunvalación, en el marco de las obras de repavimentación. La interrupción alcanzará al anillo externo, que ya registra avances en la ejecución.

Según lo consignado por las autoridades, el tránsito deberá reingresar por el acceso ubicado después de avenida Libertador. La modificación del circuito vial busca permitir la continuidad de los trabajos en ese sector de la traza.

Hasta este jueves, el corte se mantiene desde la salida a calle Mendoza, en Concepción, hasta el ingreso por calle Paula A. de Sarmiento. Ese último acceso será el que quede cerrado desde la mañana del viernes para avanzar con la obra.

Recomendación vial La Vialidad recomendó optar por vías alternativas para evitar demoras. También pidió respetar la señalización y circular con precaución en toda la zona intervenida, mientras continúan las tareas sobre el anillo externo.