La Municipalidad de Chimbas realizará este sábado 17 de octubre un encuentro musical que reunirá a la Orquesta Escuela Municipal del departamento y a la Orquesta Escuela Clave de Glaux, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El concierto será a las 10 horas, en el Salón Sur del Parque de Chimbas, con entrada libre y gratuita.

La Municipalidad de Chimbas llevará adelante este sábado 17 de octubre, desde las 10 horas, el Encuentro Interprovincial de Orquestas Escuela, una propuesta cultural que reunirá a músicos de San Juan y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en una jornada destinada a compartir experiencias y poner en valor el aprendizaje musical.

La actividad se desarrollará en el Salón Sur del Parque de Chimbas y contará con la participación de la Orquesta Escuela Municipal de Chimbas, que representará a San Juan, y la Orquesta Escuela Clave de Glaux, proveniente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

El encuentro forma parte de las actividades culturales que impulsa la gestión de la intendenta Daniela Rodríguez, con el propósito de generar oportunidades para que los integrantes de la orquesta municipal puedan vincularse con otras experiencias de formación artística y compartir su trabajo con el público.

La música como espacio de formación y encuentro

Las orquestas escuela cumplen una función que va más allá de la enseñanza de un instrumento. A través de la práctica musical colectiva, sus integrantes desarrollan habilidades artísticas, aprenden a trabajar en equipo y construyen vínculos alrededor de una actividad que requiere dedicación, constancia y compromiso.

En ese sentido, el intercambio entre agrupaciones de distintas provincias representa una oportunidad para conocer otras experiencias, compartir conocimientos y fortalecer el recorrido de quienes participan en estos proyectos educativos y culturales.

Para Chimbas, ser sede de este encuentro significa además abrir sus espacios municipales a propuestas que permiten acercar la música orquestal a los vecinos y promover la participación en actividades culturales.

La presencia de la Orquesta Escuela Clave de Glaux, de Buenos Aires, permitirá compartir una jornada con la agrupación local, generando un punto de encuentro entre dos proyectos que tienen a la música como herramienta de formación.

La propuesta está destinada al público en general, con entrada libre y gratuita, para que familias, estudiantes, docentes y vecinos puedan acercarse a disfrutar de las presentaciones musicales.

De esta manera, el Municipio continúa sumando propuestas a su agenda cultural, ofreciendo espacios para la formación artística, el intercambio de experiencias y el acceso de los vecinos a distintas expresiones musicales.