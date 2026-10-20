Del 20 al 23 de octubre, la Municipalidad llevará adelante un nuevo cronograma de trabajos que forman parte de las acciones de mantenimiento y prevención ante posibles contingencias climáticas y de la lucha contra el dengue.

La Municipalidad de Chimbas continúa esta semana con un amplio operativo de limpieza y mantenimiento en diferentes sectores del departamento, con tareas destinadas a mejorar las condiciones de los espacios públicos, facilitar el escurrimiento del agua de lluvia y reducir los riesgos asociados a la acumulación de residuos y la proliferación de mosquitos.





Los trabajos se desarrollan desde este martes 20 hasta el viernes 23 de octubre, con equipos municipales que intervendrán en calles, barrios y sectores considerados prioritarios para las tareas de mantenimiento y prevención.

Limpieza de acequias y prevención ante las lluvias





Uno de los principales ejes del operativo será la limpieza, el mantenimiento y el levantamiento de residuos de acequias y desagües.





Entre el 20 y el 23 de octubre, las tareas continuarán en calle Necochea y Oro, barrio CGT y barrio Resero, donde se avanzará con la limpieza y el retiro del material acumulado.





Durante el mismo período, se realizará un trabajo integral de acequias en el barrio Fragata Sarmiento, con especial atención al sistema de desagüe de aguas pluviales, para favorecer su correcto funcionamiento frente a posibles precipitaciones.





En la zona centro también continuará el operativo de limpieza de acequias en Villa Centenario, con tareas previstas hasta el viernes 23 de octubre.





Asimismo, del 20 al 23 se intervendrá en los barrios Tamarindos y Güemes, ampliando los trabajos de mantenimiento de los canales de escurrimiento.





Estas acciones buscan mantener despejadas las acequias y mejorar la circulación del agua, especialmente en aquellos sectores donde la acumulación de residuos y sedimentos puede generar obstrucciones durante las lluvias.





Desinfección, descacharreo y prevención del dengue





En paralelo, el martes 20 de octubre continuará el operativo de desinfección en Lote Hogar N.º 42 y barrio Los Pinos.





Por otra parte, durante el miércoles 21 y jueves 22 de octubre, los equipos municipales realizarán un operativo de descacharreo y corte de pasto en la zona centro, como parte de las acciones preventivas frente al dengue.





El descacharreo es una de las medidas fundamentales para reducir los posibles criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, ya que permite retirar objetos y recipientes en desuso donde puede acumularse agua.





También está previsto el levantamiento de escombros generados por la obra de la plaza del barrio Los Pinos, como parte de las tareas de limpieza y ordenamiento de ese sector.





El compromiso de los vecinos también es fundamental





Estos operativos forman parte de una planificación de mantenimiento y prevención que busca llegar a diferentes barrios del departamento y anticiparse a posibles inconvenientes durante la temporada de lluvias.





En ese sentido, se solicita la colaboración de los vecinos para mantener limpias las veredas, acequias y frentes de sus viviendas, evitar arrojar basura, ramas o escombros en los desagües y eliminar recipientes que puedan acumular agua.





El trabajo conjunto entre el Municipio y los frentistas resulta fundamental para conservar los espacios públicos, facilitar el escurrimiento del agua y reducir los riesgos sanitarios.





Con estas intervenciones, la Municipalidad de Chimbas continuará avanzando en el mantenimiento de los distintos sectores del departamento, priorizando la limpieza, la prevención y el cuidado de los espacios que utilizan diariamente las familias chimberas.