La Municipalidad ejecutó tareas de mantenimiento para mejorar el escurrimiento del agua y reducir anegamientos. Los trabajos seguirán en otros puntos del departamento.

La Municipalidad de Chimbas realizó operativos de limpieza de canales y cunetas, colocación de caños pasantes y trabajos de hormigonado en la zona Este del departamento para mejorar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de anegamientos ante lluvias.

Según informó el municipio, las tareas forman parte de un esquema de mantenimiento y mejoramiento del sistema de desagües que se ejecuta en distintos sectores de Chimbas. El objetivo es fortalecer las condiciones de prevención frente a eventuales precipitaciones y atender puntos donde la acumulación de residuos o las dificultades de escurrimiento pueden generar inconvenientes.

Trabajos ejecutados Los operativos incluyeron limpieza y desobstrucción de canales y cunetas, instalación de caños pasantes y hormigonado en sectores que requieren mejoras para facilitar la circulación y evacuación del agua. Esa intervención apunta a preservar la infraestructura urbana y a disminuir la posibilidad de anegamientos en zonas sensibles del departamento.

El municipio enmarcó estas acciones dentro de la gestión de Daniela Rodríguez, aunque no precisó plazos de ejecución ni el alcance total de las obras previstas. También remarcó la necesidad de colaboración de los vecinos para evitar arrojar basura, escombros y otros residuos en canales y cunetas, ya que la obstrucción afecta el funcionamiento de los desagües.

Próximos pasos Las tareas continuarán en distintos puntos de Chimbas como parte del mantenimiento de la infraestructura urbana y de la prevención de inconvenientes asociados a las precipitaciones. La continuidad de esos operativos dependerá de la programación municipal en cada sector y de las necesidades que presente la red de desagües.