La actividad será el sábado 17 de octubre desde las 18 y combinará una prueba de 10 kilómetros con una caminata de 3.

La Municipalidad de Chimbas realizará el sábado 17 de octubre, desde las 18, una jornada de concientización por la Lucha contra el Cáncer de Mama con una maratón competitiva de 10 kilómetros y una caminata participativa de 3 kilómetros. La inscripción será gratuita y la convocatoria está abierta a toda la comunidad.

La propuesta es organizada por el Municipio, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, y se enmarca en las acciones impulsadas durante octubre para acercar información sobre prevención y detección temprana. Según el material oficial, el objetivo es combinar actividad física con herramientas concretas de cuidado de la salud. La jornada se presenta como una actividad deportiva y, al mismo tiempo, como un dispositivo de promoción sanitaria.

Recorrido y modalidad

La concentración y la largada serán desde el Parque de los Abrazos, mientras que la llegada de ambas modalidades será en la Plaza de Villa Obrera. En la prueba de 10 kilómetros, el circuito saldrá por calle 25 de Mayo, seguirá por Bonduel y Tulum, pasará por la avenida José Domingo Perón —avenida Costanera—, recorrerá avenida Benavídez y continuará por calle Calívar hasta el punto de llegada. La caminata de 3 kilómetros tendrá un trayecto más corto, desde el Parque de los Abrazos por Bonduel, Tulum y Calívar.

Acceso a controles

La jornada incluirá además un componente sanitario. En el marco del convenio entre la Municipalidad de Chimbas y la Fundación Sanatorio Argentino, se agendarán turnos para estudios vinculados con la detección temprana del cáncer de mama. El acuerdo fue impulsado durante este año con el objetivo de profundizar acciones de prevención y cuidado integral de la salud de las mujeres del departamento. La iniciativa busca que la actividad no quede limitada a la sensibilización y también habilite un acceso concreto a controles.

El Instituto Nacional del Cáncer señala que la detección en etapas iniciales aumenta las posibilidades de cura y reconoce a la mamografía como el método recomendado para la detección precoz. A nivel internacional, octubre es el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, una referencia que la Organización Mundial de la Salud asocia con la necesidad de ampliar la información, promover diagnósticos oportunos y mejorar el acceso a atención de calidad. En ese marco, la actividad municipal se suma a una agenda sanitaria que combina prevención, difusión y derivación a estudios.

Convocatoria abierta

La Municipalidad de Chimbas planteó la iniciativa como una instancia para correr, caminar y acompañar una causa que involucra a personas que transitan o transitaron un diagnóstico de cáncer de mama. La inscripción es gratuita y el formulario de participación está disponible en las redes oficiales del Municipio. La fecha prevista, el recorrido y la articulación con la Fundación Sanatorio Argentino son los datos centrales a seguir para quienes quieran participar o acceder a los controles agendados durante la jornada.