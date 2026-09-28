El municipio organizó una jornada especial para los adultos mayores, que participaron de la elección y disfrutaron de distintas actividades.

Con entusiasmo y mucha emoción, los adultos mayores de Chimbas fueron protagonistas de una jornada especial que tuvo como eje central la elección de sus nuevos soberanos.

La actividad fue organizada por el municipio y reunió a participantes, familias y vecinos, que acompañaron a los candidatos durante una propuesta que se convirtió en un espacio de celebración y encuentro.

Desde la comuna destacaron especialmente el compromiso con el que los adultos mayores se preparan para participar. La intendenta Daniela Rodríguez señaló que se trata de una actividad esperada durante mucho tiempo y que genera un fuerte sentimiento de orgullo entre quienes se presentan.

“Es algo que a ellos los enorgullece, los pone felices. Se preparan un tiempo largo para poder presentarse”, expresó.

Más allá de la elección, el encuentro se sumó a las distintas propuestas que el municipio desarrolla a lo largo del año para promover la participación y generar espacios de integración para los adultos mayores.

En ese sentido, desde la comuna remarcaron que los participantes forman parte de diferentes talleres y actividades comunitarias, que permiten fortalecer los vínculos y mantenerlos activos dentro de la vida social del departamento.

La jornada cerró con un clima festivo y de camaradería, mientras los adultos mayores aguardaban con expectativa el resultado de la elección y la definición de quién será el representante de Chimbas en la próxima instancia.