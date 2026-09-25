El Ministerio de Gobierno y el IPV brindarán información sobre regularización dominial en el Barrio Ceramistas II. Será el miércoles 30 de septiembre a las 16.

El Ministerio de Gobierno, junto al Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, realizará una charla informativa sobre escrituración y regularización dominial de viviendas en Pocito. La actividad estará a cargo de la Dirección de Regularización Dominial y del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), y se desarrollará este miércoles 30 de septiembre, a las 16, en el playón de la Plaza del Barrio Ceramistas II.

El encuentro apunta a explicar el procedimiento para escriturar viviendas, los requisitos que deben cumplirse y las condiciones para iniciar un expediente de regularización. En términos administrativos, la regularización dominial es el trámite destinado a ordenar la situación legal de un inmueble para avanzar hacia la escritura. La instancia resulta relevante para los vecinos que buscan definir la titularidad registral de sus hogares.

Documentación requerida

Para el análisis de cada caso, se pidió a los vecinos concurrir con la resolución de adjudicación y la resolución de cancelación, según corresponda. También deberán presentar una boleta de Rentas o de la municipalidad donde figure la nomenclatura del inmueble. Ese dato permite identificar con precisión la parcela correspondiente y verificar su situación.

Con esa documentación, los equipos técnicos podrán determinar si el inmueble está en condiciones de iniciar el expediente del proceso de regularización dominial. La charla funcionará como instancia previa de revisión de antecedentes y de orientación sobre los pasos administrativos que siguen en cada situación. El próximo hito será la evaluación de cada expediente a partir de los papeles presentados por los vecinos en la actividad.