El tiempo en San Juan cambiará desde este lunes 19 de octubre, con chaparrones previstos para la tarde y la noche en el Gran San Juan. La probabilidad de precipitaciones se ubica entre el 10% y el 40%, con una máxima de 25 grados y una temperatura nocturna cercana a los 20.
Durante la misma jornada, el viento será otro factor a seguir. Se prevén ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora por la noche, en una jornada con cielo cubierto y condiciones variables. El dato resulta relevante para la movilidad urbana y las actividades al aire libre, en un inicio de semana con inestabilidad atmosférica.
Martes y miércoles El pronóstico mantiene la posibilidad de tormentas aisladas para el martes 20, tanto de día como de noche. Las temperaturas oscilarán entre 14 y 26 grados, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%. Para el miércoles 21, la inestabilidad podría continuar con lluvias hacia la tarde y la noche, una máxima de 26 grados y viento del sector sur de entre 32 y 41 kilómetros por hora en la segunda parte de la jornada.
Mejora desde el jueves A partir del jueves 22, el panorama tenderá a estabilizarse. La probabilidad de lluvias bajará al rango de entre 0% y 10%, con una máxima estimada en 22 grados. El viernes se prevé una mínima de 10 y una máxima de 22 grados, mientras que el sábado las marcas térmicas se ubicarán entre 11 y 21 grados, con cielo mayormente nublado y pocas chances de precipitaciones.
En paralelo, rige una alerta amarilla por nevadas persistentes en la cordillera de Calingasta. Para esa zona se esperan acumulaciones de nieve de entre 15 y 30 centímetros, aunque los registros podrían ser superiores de manera localizada. Ese aviso concentra la principal variable meteorológica para el área cordillerana mientras avanza la semana.