El Gran San Juan tendrá inestabilidad desde este lunes 19 de octubre. También sigue una alerta amarilla por nevadas en la cordillera de Calingasta.

El tiempo en San Juan cambiará desde este lunes 19 de octubre, con chaparrones previstos para la tarde y la noche en el Gran San Juan. La probabilidad de precipitaciones se ubica entre el 10% y el 40%, con una máxima de 25 grados y una temperatura nocturna cercana a los 20.

Durante la misma jornada, el viento será otro factor a seguir. Se prevén ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora por la noche, en una jornada con cielo cubierto y condiciones variables. El dato resulta relevante para la movilidad urbana y las actividades al aire libre, en un inicio de semana con inestabilidad atmosférica.

Martes y miércoles El pronóstico mantiene la posibilidad de tormentas aisladas para el martes 20, tanto de día como de noche. Las temperaturas oscilarán entre 14 y 26 grados, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%. Para el miércoles 21, la inestabilidad podría continuar con lluvias hacia la tarde y la noche, una máxima de 26 grados y viento del sector sur de entre 32 y 41 kilómetros por hora en la segunda parte de la jornada.

Mejora desde el jueves A partir del jueves 22, el panorama tenderá a estabilizarse. La probabilidad de lluvias bajará al rango de entre 0% y 10%, con una máxima estimada en 22 grados. El viernes se prevé una mínima de 10 y una máxima de 22 grados, mientras que el sábado las marcas térmicas se ubicarán entre 11 y 21 grados, con cielo mayormente nublado y pocas chances de precipitaciones.

En paralelo, rige una alerta amarilla por nevadas persistentes en la cordillera de Calingasta. Para esa zona se esperan acumulaciones de nieve de entre 15 y 30 centímetros, aunque los registros podrían ser superiores de manera localizada. Ese aviso concentra la principal variable meteorológica para el área cordillerana mientras avanza la semana.