La cámara sanjuanina reunirá a operadoras, exploradoras y proveedores para analizar el avance de los proyectos de cobre. El encuentro será en el Franklin Rawson y tendrá tres paneles.

La Cámara de Proveedores Mineros Interdepartamentales (CAPRIMSA) realizará este viernes 23 de octubre un encuentro entre empresarios sanjuaninos y referentes de la minería nacional. La actividad se denomina "Del interés al conocimiento: perspectivas de la industria del cobre" y forma parte de las primeras acciones del área minera de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Fernando Godoy, presidente de CAPRIMSA, explicó que el objetivo es “cerrar el año con las perspectivas de lo que viene”. También definió la propuesta como “un evento de networking con los socios y en este caso con las operadoras y exploradoras mineras”, y señaló que ya confirmaron su presencia Barrick, Altar, Vicuña y Los Azules, entre otras compañías. La convocatoria apunta a vincular a proveedores locales con empresas que operan o exploran en la provincia.

El avance de Vicuña será uno de los ejes del encuentro, según Godoy, por las licitaciones que ya lanzó el proyecto. Entre ellas mencionó las de camino, transporte y, más recientemente, el servicio de hotelería y gastronomía. Ese proceso abre una discusión concreta sobre qué parte de la cadena de valor puede ser cubierta por firmas sanjuaninas y qué requisitos deberán cumplir para participar.

La actividad está dirigida a socios de CAPRIMSA e invitados de la cámara, precisó Godoy. Durante la tarde, analistas, operadores y empresas locales analizarán cómo convertir las expectativas que genera la minería en oportunidades para los proveedores de San Juan. Entre los expositores figuran Ernesto Cussianovich, de la consultora Poliarquía, y Osvaldo Ruiz, de Vicuña.

El encuentro se desarrollará de 17 a 23 en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, sobre calle Libertador. Cuenta con el apoyo de CAME y de GAM, el espacio de la confederación que nuclea a referentes de gas, petróleo y minería y que está encabezado por el sanjuanino Dino Minozzi. El programa prevé tres paneles y cerrará con un debate entre autoridades sectoriales y empresas locales.

En el primer bloque, Cussianovich presentará un análisis sobre los tiempos de la minería y las expectativas sociales, además de un estudio sobre el ecosistema minero sanjuanino, con foco en desarrollo de proveedores, empleo local e infraestructura. Luego, Ruiz expondrá sobre la actualidad del proyecto y las alianzas estratégicas con proveedores de la provincia. El cierre estará a cargo de Godoy y Minozzi, bajo el eje "sinergias en acción", con la participación de empresas locales.