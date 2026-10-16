La Municipalidad de la Ciudad de San Juan programó actividades para el sábado 17 y domingo 18 de octubre. Habrá competencia de rap, muestras, feria y Plaza y Arte.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan anunció una agenda de actividades gratuitas para el sábado 17 y el domingo 18 de octubre, con propuestas culturales, artísticas y recreativas en distintos espacios de Capital. La programación incluye freestyle, rap escrito, cine de terror, literatura, feria de artesanos y talleres abiertos al público. El esquema apunta a concentrar actividades para vecinos y visitantes durante el fin de semana largo por el Día de la Madre.

Freestyle y arte urbano

El sábado 17 de octubre, desde las 16:00, el Skate Park será sede del Nacional Hip Boss 2026, una competencia de freestyle y rap escrito que, según la comunicación municipal, reunirá a participantes de todo el país. La convocatoria tendrá especial participación de mujeres y se complementará con una feria cultural y expresiones de arte urbano. La actividad se repetirá el domingo 18, también desde las 16:00, en el mismo espacio.

Terror y literatura

En paralelo, el Museo de la Historia Urbana (MHU) abrirá sus puertas a “Laberinto de sombras”, una propuesta que combina artes gráficas y literarias con eje en el terror. La actividad incluirá cortos audiovisuales, charlas, una muestra de los trabajos ganadores del concurso gráfico y literario, y una feria de libros y producciones gráficas. Entre los materiales previstos figuran dibujos, stickers y pins, de acuerdo con la información oficial difundida por el municipio.

Plaza y Arte por el Día de la Madre

Además, entre las 17:00 y las 20:00, el Centro Cultural Estación San Martín alojará una edición especial de Plaza y Arte por el Día de la Madre. Allí se ofrecerán puestos de artesanos y manualistas, talleres gratuitos de reciclaje, pintura y mix media, además de propuestas gastronómicas y maquillaje artístico. La actividad también prevé un castillo inflable para niños, en una programación orientada al uso familiar del espacio público.

La agenda municipal concentra así actividades simultáneas en tres sedes de Capital y extiende la propuesta durante dos jornadas consecutivas. Para el sector cultural y para los emprendedores que participan en ferias y muestras, el cronograma implica circulación de público y exposición de producciones locales. La continuidad del Nacional Hip Boss 2026 el domingo 18 será el último tramo del programa informado por la Municipalidad.