La Municipalidad de la Ciudad de San Juan puso en valor el espacio ubicado frente al colegio Don Bosco. Las obras incluyeron iluminación, parquización, mobiliario y la restauración del monumento.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan puso en valor la plazoleta Padre Antonio Inocencio Garbini, ubicada frente al colegio Don Bosco, en un acto realizado junto a la comunidad salesiana, vecinos y ex alumnos. La intervención municipal se concentró en un espacio que, según la gestión, había perdido condiciones de uso y de referencia barrial. La obra apunta a reordenar una esquina de tránsito cotidiano y a convertirla en un punto de permanencia para el entorno inmediato.

Trabajos realizados

Según informó el municipio, las tareas ejecutadas por personal municipal incluyeron movimiento de suelo, nivelado, limpieza integral y descubrimiento del piso original. También se hizo parquización con césped y especies ornamentales, y se incorporaron bancos, basureros y columnas helicoidales con luminarias led. A eso se sumó un tótem de doble frente y un cordón perimetral con ladrillos reciclados.

Restauración y memoria

La intervención incluyó además la restauración del monumento al Padre Garbini y la colocación de una placa conmemorativa con código QR, que permite acceder a su semblanza. La gestión municipal enmarcó esa decisión en el homenaje al legado salesiano vinculado al lugar. De ese modo, el espacio no quedó limitado a una mejora física, sino también a una función de memoria institucional y comunitaria.

En el acto, la intendente señaló: “A la esquina le faltaba la vida necesaria para que nos llamara la atención para detenernos y junto con los trabajadores recuperamos su identidad, su iluminación, ponerle amor como puso el Padre a esta comunidad”. La frase sintetizó el criterio político de la intervención, aunque la información oficial no precisó plazos de ejecución ni monto invertido. En términos urbanos, la obra busca modificar el uso del espacio y reforzar su condición de lugar de encuentro para vecinos y ex alumnos.

La plazoleta queda ahora asociada a una circulación más ordenada, con iluminación led y mobiliario urbano, y a un relato patrimonial apoyado en el homenaje al Padre Garbini. El municipio no informó pasos posteriores ni nuevas etapas vinculadas a este sector, por lo que la variable a seguir es el uso efectivo del espacio por parte de la comunidad de San Juan.