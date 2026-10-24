La Municipalidad de la Ciudad de San Juan realizará operativos entre el 26 y el 31 de octubre. Habrá tareas en Villa Mallea Sur, Barrio Norte y el Mercado de Abasto.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, a través del área de Servicios y Ambiente, puso en marcha un nuevo cronograma de saneamiento urbano e higiene para reforzar la salubridad en espacios comunes y atender reclamos vecinales. Los operativos de desinsectación se realizarán entre el 26 y el 31 de octubre, con intervenciones en sectores residenciales, puntos comerciales y domicilios particulares. La planificación incluye turnos de mañana y tarde y se canaliza mediante el Sistema de Reclamos Municipal.

Turno mañana: entre el lunes 26, el martes 27 y el viernes 30 de octubre, los equipos técnicos atenderán pedidos particulares ingresados por los vecinos. En tanto, el miércoles 28 y el jueves 29 de octubre, las tareas se concentrarán en los espacios comunes de Villa Mallea Sur. Según el cronograma oficial, el objetivo es prevenir la proliferación de insectos y preservar las condiciones sanitarias del sector.

Turno tarde: también los días lunes 26, martes 27 y viernes 30 de octubre se continuará con la atención de solicitudes particulares. El miércoles 28 y el jueves 29 de octubre, los operativos preventivos se harán en los espacios comunes de Barrio Norte. La intervención busca cubrir zonas residenciales con reclamos puntuales y áreas de uso compartido, donde la presencia de plagas puede afectar la higiene urbana.

Mercado de Abasto: el sábado 31 de octubre está prevista una intervención integral en el Mercado de Abasto y la Feria Municipal. El municipio definió ese punto como un establecimiento de alta concurrencia y actividad comercial dentro de la comuna. La tarea se inscribe en un esquema de control sanitario que combina respuestas a pedidos vecinales con acciones preventivas en lugares de circulación masiva.

El cronograma oficial no informa cambios en los canales de solicitud ni en la modalidad de trabajo establecida por el área de Servicios y Ambiente. Para los vecinos, la variable a seguir es el cumplimiento de las fechas y la cobertura de cada sector, dado que las tareas están distribuidas por jornada y por tipo de intervención. La programación vigente abarca toda la última semana de octubre.