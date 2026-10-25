La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informó tareas entre el 26 y el 30 de octubre. El plan se organizará por sectores y turnos en distintos barrios y espacios públicos.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informó el cronograma de limpieza y mantenimiento de plazas y espacios verdes correspondiente a la semana del 26 al 30 de octubre. El operativo se desplegará en distintos barrios de Capital, con organización por sectores y turnos. Según el anuncio oficial, las tareas forman parte de las acciones destinadas al cuidado y conservación de los espacios públicos.

Sector sur, turno tarde. El lunes 26 de octubre las intervenciones se realizarán en las plazas de los barrios 7 de Septiembre, Natania III, 15 de Mayo, Santa Cecilia y Facultad. También se trabajará en las plazas Pedro de Valdivia, Walter Melcher y Fray Justo Santa María de Oro, además del boulevard de calle Patricias Sanjuaninas hasta Lavalle. El plan continuará el martes 27 en la plaza del barrio Carolina II, boulevard Nuche, plaza Humberto Correa y plaza del barrio Luz y Fuerza, entre otros puntos.

Ese mismo martes 27 de octubre, el municipio prevé tareas en los derivadores de calles 9 de Julio y Las Heras, el boulevard de avenida Córdoba entre Las Heras y avenida España, el espacio verde del Polo Cultural y las plazas Pablo Rojas y Galicia. El miércoles 28 el operativo alcanzará la plaza 25 de Mayo, la plaza Dr. Antonino Aberastain, la plaza Monseñor Orzali y la plaza Juan XXIII. Para el jueves 29 están previstas tareas en la plaza de Trinidad y Villa Maturano.

Viernes y cierre del sector sur. El viernes 30 de octubre los trabajos se concentrarán en el boulevard de avenida Libertador General San Martín, desde Las Heras hasta Santa María de Oro. También se intervendrán los espacios verdes de calle 25 de Mayo entre Paula A. de Sarmiento y Matías Zavalla, el sector de Paula A. de Sarmiento entre Lateral de Circunvalación y avenida Libertador, y el espacio verde comprendido por las calles Alvear, Perito Moreno y San Isidro.

Sector noroeste, turno mañana. En ese tramo, el lunes 26 de octubre el operativo incluirá la plaza Obrero Municipal, la plaza Cornelio Saavedra, el pasaje Cornelio Saavedra, la plaza Medalla Milagrosa y el barrio Las Acacias. El martes 27 las tareas se desarrollarán en plaza y pasaje Monseñor Sansierra, plaza y pasaje Los Inmigrantes, barrio Mutual Banco San Juan, plaza Sagrada Familia, Lomas y el predio de la unión vecinal, además del espacio Grupo GERAS.

El cronograma continuará el miércoles 28 de octubre en la plaza del barrio Bancario y sus dos espacios verdes, plaza Rotary, plaza Salvador Doncel y barrio Cooperarq. El jueves 29 comprenderá la plaza Fuerza Aérea Argentina, la plaza del barrio Tucumán, el espacio verde del barrio Natania XV, el predio de la unión vecinal del barrio Universitario y la plaza y predio del barrio Colón. El cierre será el viernes 30 en las plazas de los barrios Nuevo del Bono, Los Olivos y Los Tilos, además de las plazas Nelson Mandela y La Fraternidad. La comuna no informó en este comunicado cambios de horario ni suspensiones previstas para esa semana.