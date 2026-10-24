La Municipalidad de la Ciudad de San Juan cerró la edición 2026 de formación para ONG y uniones vecinales. El esquema quedó institucionalizado por ordenanza y apunta a regularización y gestión.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan concluyó la edición 2026 del Programa Municipal de Formación y Regularización de ONG y Uniones Vecinales, con un acto de cierre y entrega de certificados a más de 20 instituciones barriales.

La propuesta se desarrolló durante la segunda mitad del año y estuvo orientada a fortalecer la organización interna de las entidades, acompañar sus procesos de formalización y mejorar la articulación con el Estado municipal.

El trayecto formativo incluyó cuatro encuentros sobre aspectos legales, contables y de gestión de proyectos, además de espacios de intercambio de experiencias y asesoramiento brindado por profesionales de la comuna.

Según la información oficial, ese trabajo buscó aportar herramientas normativas y analizar casos reales para entidades con distintos niveles de desarrollo institucional.

La iniciativa se inscribió en una política de gestión que, de acuerdo con el municipio, apunta a sostener vínculos más estables con organizaciones de base territorial.

Marco institucional La propuesta quedó institucionalizada mediante la Ordenanza N.º 14.239/2026, aprobada por la totalidad del Concejo Deliberante.

El texto fue presentado como una política de Estado orientada a consolidar la participación ciudadana y reconocer el trabajo territorial de las organizaciones. Ese marco normativo le da continuidad formal al programa y lo diferencia de una acción aislada de capacitación.

Entidades participantes La convocatoria alcanzó a organizaciones con realidades diversas, desde instituciones consolidadas hasta otras que transitan su formalización o normalización.

Entre las participantes figuran las uniones vecinales de los barrios Residencial Tulum, Chacabuco, La Candelaria, Maipú, Parque Universitario y Villa El Pino, además de asociaciones civiles, merenderos, clubes y fundaciones vinculadas a actividades sociales, ambientales, deportivas y de inclusión. Esa diversidad marca el alcance del programa dentro del entramado barrial de la capital sanjuanina.

Durante la entrega de certificaciones, la intendente Susana Laciar señaló que las instituciones “pertenecen a los vecinos y no a una gestión ni a un espacio político”. También sostuvo que las uniones vecinales conocen de primera mano las necesidades cotidianas y cumplen un rol de interlocución entre la comunidad y el Estado. Con el cierre de esta primera edición, el municipio ratificó que buscará sostener la capacitación permanente y afianzar redes de colaboración para el funcionamiento de cada entidad.