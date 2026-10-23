La Ciudad de San Juan lanzó un programa para ordenar la gestión de entidades barriales y civiles. Personería Jurídica afirmó que crecieron las asambleas y la renovación de autoridades.

La intendente de la Capital Susana Laciar destacó como ayudan a las instituciones para ponerlas en regla

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan puso en marcha una iniciativa para fortalecer a clubes barriales, uniones vecinales y asociaciones civiles que necesitan ordenar su funcionamiento y regularizar su situación administrativa. El programa busca brindar herramientas a sus dirigentes para mejorar la gestión y facilitar el vínculo con el Estado.

La propuesta se desarrolla con el acompañamiento del Gobierno provincial y apunta a que las instituciones intermedias puedan sostener sus actividades, organizarse internamente y cumplir con los requisitos necesarios para funcionar. La capacitación también busca promover el trabajo conjunto entre las entidades y los organismos públicos.

Desde el municipio, la intendenta Susana Laciar impulsa esta política a partir de una ordenanza aprobada por unanimidad, que establece una línea continua de formación para las organizaciones del departamento. La iniciativa surgió ante la detección de instituciones con dificultades administrativas y problemas de articulación, situaciones que pueden complicar su funcionamiento y la gestión de recursos.

Más capacitación

El programa está destinado a asociaciones civiles, uniones vecinales y clubes barriales, organizaciones que cumplen un papel central en la vida comunitaria. La intención es que sus integrantes cuenten con herramientas para mejorar la administración, fortalecer sus estructuras y sostener sus actividades en el tiempo.

Según explicaron desde la comuna, la jornada representa el cierre de una primera etapa de trabajo y el comienzo de nuevas instancias de acompañamiento. El objetivo es que la formación no quede limitada a un encuentro puntual, sino que permita avanzar en la consolidación de las instituciones y en su articulación con el municipio y la Provincia.

Normalización institucional

Desde el área provincial de Personería Jurídicas, encabezada por Gerardo Guerri, destacaron la importancia de acompañar a las organizaciones en sus procesos de regularización y remarcaron el papel de la capacitación de los dirigentes.

Uno de los aspectos señalados por las autoridades fue el cambio registrado en la actividad institucional desde el inicio de la actual gestión. Según indicaron, anteriormente predominaban las prórrogas de mandatos, mientras que ahora se observa una mayor cantidad de asambleas.

Este punto resulta relevante porque las asambleas permiten que los integrantes de cada entidad participen de las decisiones y, cuando corresponde, elijan a sus nuevas autoridades. Para las autoridades provinciales, el avance representa un paso hacia la normalización administrativa y el fortalecimiento de la vida democrática dentro de las organizaciones.

Los clubes, las asociaciones civiles y las uniones vecinales son espacios de participación, encuentro y organización comunitaria. Por eso, el desafío no pasa solamente por completar trámites, sino también por brindarles herramientas para funcionar mejor, renovar sus conducciones y sostener su tarea en los barrios de San Juan.