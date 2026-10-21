CANME reunió a especialistas, asociaciones de pacientes y autoridades provinciales en un encuentro de divulgación científica sobre neurodesarrollo, neurología, calidad de vida y aplicaciones terapéuticas del cannabis medicinal. La actividad se desarrolló en el Auditorio Emar Acosta del Anexo de la Legislatura de San Juan.

CANME San Juan S.E. llevó adelante este martes 20 de octubre el Ciclo de Charlas sobre Cannabis Medicinal, una jornada gratuita de divulgación científica e intercambio de conocimientos, organizada junto a la Asociación Civil Autismo San Juan y la Asociación de Lucha por la Fibromialgia de San Juan (ALFA).





La actividad tuvo lugar en el Auditorio Emar Acosta, anexo de la Legislatura provincial, y contó con la presencia del ministro de Salud, Amílcar Dobladez; el presidente de CANME, Gonzalo Campos; y el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados de San Juan, Enzo Cornejo.





Durante la apertura, el presidente de CANME destacó la importancia de generar espacios que acerquen el conocimiento científico a la comunidad y fortalezcan el vínculo entre los profesionales de la salud, las instituciones y las asociaciones de pacientes. Asimismo, puso en valor el trabajo que desarrolla la empresa sanjuanina en materia de producción farmacéutica, investigación y elaboración de medicamentos de calidad.





Cuatro especialistas, diferentes miradas sobre la salud





El programa de disertaciones comenzó con la presentación del Dr Jorge Hirsch, investigador en neurociencias cognitivas y terapeuta en neurodesarrollo, quien abordó el tema “Neurodesarrollo y autismo: ¿Qué sabemos hoy desde las Neurociencias Cognitivas?”.





Posteriormente, la Dra María Eugenia Fracaro, especialista en Neurología y Neurofisiología Clínica, desarrolló la exposición “Cannabinoides en neurología: del receptor al paciente”, aportando conocimientos sobre los mecanismos de acción de los cannabinoides y su estudio en el campo neurológico.





La tercera presentación estuvo a cargo de la Dra. María Soledad Alés, médica de familia y fundadora de Humana Salud, quien disertó sobre “Más allá del dolor: cannabis medicinal y calidad de vida”, desde una perspectiva centrada en la atención integral y el bienestar de los pacientes.





Finalmente, el Dr. Juan Gabriel Dolab, director técnico del Laboratorio CANME, presentó CANME Cannabidiol CBD 10% solución oral, el medicamento desarrollado y producido en San Juan, y compartió información sobre sus características, elaboración y controles de calidad.





Un espacio de encuentro con las asociaciones de pacientes





Uno de los aspectos centrales de la jornada fue la participación de asociaciones de pacientes y organizaciones vinculadas a diferentes condiciones de salud, entre ellas Autismo San Juan, ALFA, Unidos por Parkinson, Parkinson San Juan, Esclerosis Múltiple San Juan, APAV y representantes de otras instituciones de la comunidad.





Su acompañamiento permitió fortalecer los espacios de diálogo entre profesionales, pacientes y familias, reconociendo la importancia de acceder a información científica confiable para la toma de decisiones relacionadas con la salud.





Además, la jornada fue transmitida en vivo a través del canal oficial de YouTube de CANME San Juan, facilitando el acceso virtual de personas interesadas y asociaciones de pacientes de otras provincias.





Compromiso con la ciencia y la salud





Con esta iniciativa, CANME reafirma su compromiso con la divulgación científica, el desarrollo de la industria farmacéutica provincial y el fortalecimiento de espacios de formación e intercambio que contribuyan a mejorar la atención sanitaria.





Desde la empresa destacaron especialmente el acompañamiento de las asociaciones organizadoras y adherentes, la participación de los profesionales disertantes y la colaboración de la Cámara de Diputados de San Juan, que facilitó sus instalaciones para el desarrollo del encuentro.





La actividad se enmarca en el trabajo que CANME viene impulsando para consolidar su laboratorio y promover el acceso a medicamentos elaborados en la provincia, bajo su lema institucional: “ConCiencia al Cuidado de la Salud”.