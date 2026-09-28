Este sábado, en el Parque de Mayo, se realizó en San Juan la 18ª Caminata Nacional para concientizar sobre el Alzheimer y promover la actividad física como parte del cuidado de la salud cerebral. La convocatoria reunió a cientos de personas, entre ellas adultos mayores y familiares de pacientes, en una jornada orientada a visibilizar una patología que también impacta en el entorno cercano de quienes la padecen.

La neuropsicóloga Dra. Diana Bruno habló con TELESOL y sostuvo que la prevención comienza mucho antes del diagnóstico. “Tenemos que construir la salud cerebral, construir cómo queremos envejecer”, expresó, al vincular hábitos cotidianos como el sueño, la alimentación y los desafíos cognitivos con el desarrollo y mantenimiento de las funciones mentales. Su planteo se inscribe en una línea de trabajo que busca instalar la idea de que el cuidado no se limita a la vejez, sino que atraviesa toda la vida.

Trabajo de investigación Bruno también señaló que, junto con la Fundación Alzheimer, la Fundación Castaño y la UNSJ, se desarrollan estudios orientados a la atención precoz del Alzheimer y otras demencias. Según explicó, el objetivo es identificar nuevas intervenciones para mejorar la detección temprana y el abordaje de estas enfermedades. Ese tipo de investigaciones resulta relevante porque permite avanzar sobre diagnósticos más oportunos, en un contexto en el que la evolución de las demencias exige seguimiento clínico y acompañamiento familiar.

Señales de alerta La especialista advirtió que los primeros indicios a los que hay que prestar atención incluyen olvidos reiterados, la repetición de preguntas, la pérdida de recuerdos completos de un episodio y las dificultades para encontrar palabras que interfieran en la comunicación. También mencionó episodios de desorientación como parte de las señales iniciales. En términos prácticos, esos síntomas pueden justificar una consulta médica temprana para evaluar si se trata de un deterioro cognitivo u otra condición.

Testimonios y alcance Entre los participantes hubo adultos mayores que contaron su experiencia en primera persona. Una de ellas dijo a TELESOL: “Tengo un Alzheimer leve y por precaución llevo el bastón. Tengo 73 años, me encanta ir a caminar, ir a divertirme familiarmente, bailar, me encanta cantar. Me encanta todo lo que es alegría”. La actividad dejó como dato central la participación de pacientes, familias y organizaciones en una iniciativa de alcance nacional, con eje en la prevención y en la detección temprana de síntomas. El seguimiento de estos estudios y de las campañas de concientización será uno de los puntos a observar en la agenda sanitaria local.