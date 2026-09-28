Con el cambio de estación, los comercios sanjuaninos están modificando sus estrategias para dar salida a la ropa de temporada y sostener el nivel de ventas. Liquidaciones, descuentos, promociones y ferias temporales aparecen entre las herramientas elegidas en un contexto de consumo con altibajos. La novedad es que la rotación ya no alcanza solo a las prendas de la temporada que termina, sino también a las de la que viene.

En lugar de esperar el avance del verano, algunos negocios comenzaron a poner en circulación indumentaria de esa época a precios más bajos, con el objetivo de generar movimiento y liberar espacio para la nueva mercadería. Esa modalidad se orienta a acelerar la salida de stock y a acompañar el recambio comercial propio de los cambios de estación. En ese marco, una de las experiencias que tomó ese camino en San Juan es la de Lennon, un comercio ubicado en Libertador y España.

Según explicaron desde el comercio, la iniciativa surgió a fines de 2025 y con el tiempo se transformó en una alternativa que mantienen ante la respuesta de los clientes. “Las ventas han ido subiendo y bajando, es un negocio de temporada. Nuestra idea siempre fue salir a competir, no quedarnos de brazos cruzados”, señalaron desde Lennon al describir el origen de la propuesta. La primera feria se realizó en diciembre de 2025 y estuvo pensada inicialmente para las compras de fin de año.

La modalidad permitió ofrecer parte de la misma indumentaria que comercializan habitualmente, pero bajo otra dinámica de precios. De acuerdo con lo indicado por los comerciantes, la experiencia continuó luego de esa primera edición debido a la respuesta de quienes se acercaron. “Fue nuestra forma de devolverle a nuestros clientes el apoyo de todos estos años, siempre con apoyo de nuestros proveedores, que son los que se copan para dejarnos los productos a precios increíbles”, agregaron.

Ahora, con la llegada de la primavera y el comienzo del recambio hacia la temporada de verano, el comercio volverá a implementar la modalidad durante este martes 29 y miércoles 30 de septiembre. La propuesta estará enfocada en prendas de verano, entre ellas remeras, bermudas y mallas. Según informaron desde el local, los valores irán desde los $10.000 hasta los $35.000.

Más allá de esta feria puntual, el fenómeno se replica en otros puntos y ya se consolidó como una práctica que se repite en distintos rubros durante los cambios de estación. Para los comercios, la variable a seguir será la respuesta del público en una etapa en la que la rotación de mercadería y la necesidad de sostener ventas condicionan la estrategia comercial.