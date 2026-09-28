Hermes Rodríguez advirtió por la baja de actividad y el cierre de locales en San Juan. También destacó el compromiso de los empleados del sector.

El Día del Empleado de Comercio encontró al sector comercial de San Juan en un escenario de caída de actividad y cierre de locales, según señaló Hermes Rodríguez, titular de la Cámara de Comercio de San Juan. El dirigente ubicó esa situación como un problema que alcanza tanto a empresarios como a trabajadores.

En ese marco, Rodríguez aprovechó la fecha para saludar y reconocer a los empleados del sector, a quienes atribuyó un compromiso sostenido con sus puestos de trabajo pese a las dificultades económicas. El mensaje se dio en un contexto en el que, de acuerdo con su planteo, el comercio atraviesa meses de menor nivel de ventas.

Compromiso laboral El titular de la entidad empresaria destacó especialmente la predisposición de los trabajadores para cumplir con sus jornadas incluso en feriados o ante inconvenientes con el transporte público. Según expresó, esa conducta refleja el esfuerzo de quienes sostienen la actividad cotidiana de los establecimientos comerciales.

Rodríguez sostuvo además que desde el sector empresario también intentan acompañar ese esfuerzo dentro de las posibilidades de cada local. La referencia se inscribe en un escenario en el que trabajadores y empleadores buscan alternativas para sostener la actividad y evitar la pérdida de jornadas laborales.

Contexto económico El dirigente admitió que hay “poco para festejar” en términos económicos, aunque remarcó que el comercio continúa trabajando para mantener abiertos los negocios y preservar las fuentes laborales en la provincia. La fecha, así, quedó atravesada por el reconocimiento a los empleados y por la preocupación por la contracción de la actividad.

El cuadro mencionado por la Cámara de Comercio deja como variable central la evolución de las ventas y la continuidad de los establecimientos en los próximos meses. En ese escenario, la fecha funciona como referencia para medir el impacto de la coyuntura sobre el empleo y la estructura comercial de San Juan.