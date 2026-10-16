Integrantes de la Policía de San Juan participaron de una celebración religiosa en la Catedral San Juan Bautista, donde cadetes, aspirantes y efectivos recibieron la Primera Comunión y la Confirmación. La ceremonia fue organizada por la Capellanía y Acompañamiento Espiritual de la fuerza y reunió a familiares, amigos y autoridades institucionales. El acto se inscribió en el cierre de una etapa de preparación catequística previa a la recepción de los sacramentos. Para los participantes, significó la continuidad de su formación religiosa dentro del ámbito policial.

Celebración religiosa La Primera Comunión es el sacramento por el cual los fieles participan por primera vez de la Eucaristía, mientras que la Confirmación consolida el compromiso con la Iglesia católica. En ese marco, la ceremonia fue presentada como un paso relevante en la vida de fe de los integrantes de la fuerza. La actividad se desarrolló en un espacio central de la ciudad capital y tuvo un carácter institucional, además de religioso. La presencia de allegados acompañó el momento personal de quienes participaron del rito.

Acompañamiento institucional Según la información difundida, la celebración contó con la presencia del jefe de la Policía de San Juan y de altos funcionarios de la institución. Ese acompañamiento mostró respaldo formal a la actividad organizada por la Capellanía. La participación de autoridades, familiares y amigos dio marco a una ceremonia que combinó la dimensión espiritual con la pertenencia a la fuerza. No se informaron otros anuncios ni medidas vinculadas al acto religioso.

Marco comunitario La actividad permitió a cadetes, aspirantes y efectivos profundizar su vínculo con la comunidad religiosa y renovar su compromiso con la práctica de la fe. En términos institucionales, la jornada volvió a situar a la Catedral San Juan Bautista como escenario de actos vinculados con la vida espiritual de integrantes de la fuerza policial. La información disponible no precisa cantidad de participantes ni un cronograma posterior. Por ahora, el dato central es que la ceremonia se realizó con presencia de la conducción policial y del entorno familiar de los asistentes.