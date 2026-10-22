Rawson instituyó mediante una ordenanza el 14 de junio como el Día de la Madre Malvinense, en reconocimiento a las madres, viudas, hijas y familiares de los soldados caídos en la Guerra de Malvinas. La medida se inscribe en una agenda de reparación simbólica para quienes sostuvieron la memoria de los combatientes y acompañaron el duelo de las familias.

Iris Montaño, integrante de FACAMA, habló con radio Mil20 y sostuvo que la fecha elegida remite al final del conflicto, ocurrido el 14 de junio de 1982. Según explicó, el reconocimiento no apunta solo a las madres de los caídos, sino también a las viudas, las hijas y el resto de las familias atravesadas por la pérdida. “Realmente este es un movimiento que se viene realizando a nivel nacional sobre lo que es la reparación histórica a las madres”, señaló.

La referente indicó que el objetivo es que la iniciativa sea adoptada por el resto de los municipios sanjuaninos y, más adelante, obtenga reconocimiento provincial mediante una ley. En ese sentido, confirmó que el proyecto ya fue presentado ante la Cámara de Diputados y que actualmente se encuentra en comisión, por lo que su tratamiento legislativo sigue abierto. La eventual sanción provincial ampliaría el alcance de una conmemoración que por ahora quedó establecida en el ámbito departamental.

Dolor familiar y memoria

Durante la entrevista, Montaño recordó a su madre y el sufrimiento que atravesó tras la muerte de su hermano en la guerra. Dijo que esa experiencia personal forma parte de su compromiso con la causa y que el dolor de las madres debe ser incorporado en el reconocimiento público. “Cuando yo hablo de la causa de Malvinas, por supuesto, hablo de la pérdida de mi hermano, que nunca va a ser reemplazada, porque era un hombre ejemplar, pero más que nada me recuerda el dolor de mi madre, el dolor que estuvo hasta el día que falleció, siempre esperándolo”, expresó.

En ese marco, también mencionó otros reconocimientos realizados en San Juan a familiares de los caídos, entre ellos Josefina Salas, de 83 años, distinguida como ciudadana ilustre por la Municipalidad de Capital, y una mujer de apellido Ahumada, reconocida recientemente en Caucete. Además, destacó el trabajo de FACAMA para sostener la memoria de los excombatientes y de quienes murieron en la guerra.

Entre las iniciativas impulsadas por la organización, Montaño mencionó la designación de un sector de la avenida Guillermo Schauson con el nombre de Héroes Jorge Salas, obra que se encuentra próxima a avanzar, y la ley trabajada junto a la diputada Fecheira para que una escuela lleve el nombre de José Esteban Lucero, caído en el conflicto. La dirigente expresó su deseo de que otros departamentos adhieran a la propuesta y que el próximo 14 de junio las familias puedan conmemorar juntas el Día de la Madre Malvinense.