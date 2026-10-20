Arrojan escombros, basura y restos de animales faenados a la vera de la Ruta Provincial 491. Vecinos de La Falda piden una intervención para frenar la contaminación.

Vecinos de La Falda y de Jáchal manifestaron preocupación por la formación de un basural a cielo abierto a un costado de la Ruta Provincial 491, en las inmediaciones del tradicional Escudo de La Falda y del Dique Los Cauquenes. El lugar integra un sector de uso turístico y paisajístico del departamento, por lo que la acumulación de residuos adquiere impacto ambiental y sanitario.

En ese punto se arrojan escombros, materiales de construcción, ropa en desuso y basura domiciliaria. Según lo observado en la zona, también quedaron restos de animales vacunos faenados, entre ellos vísceras, pieles, cueros y huesos, abandonados a la intemperie. Esa presencia incrementa el riesgo de malos olores, proliferación de insectos y atracción de animales carroñeros.

La situación afecta la imagen del entorno natural y expone un problema de disposición irregular de residuos en un área cercana a un espejo de agua y a un circuito frecuentado por vecinos y visitantes. La acumulación de desechos orgánicos y materiales inertes en un mismo sector también complica cualquier intento de saneamiento posterior. En ese contexto, el reclamo vecinal apunta a que el basural no siga expandiéndose.

Reclamo vecinal Los habitantes de La Falda señalaron que están cansados de reclamar por esta problemática y pidieron una solución definitiva. También solicitaron que quienes arrojan residuos dejen de hacerlo y tomen conciencia del daño que provocan en el lugar. La demanda quedó centrada en una intervención concreta sobre el predio, con limpieza y controles para evitar nuevos depósitos ilegales.

Medidas pendientes El panorama descrito por los vecinos deja como variables inmediatas la limpieza del sector y el refuerzo de controles en la traza de la Ruta Provincial 491. Hasta ahora, el material relevado no informa una respuesta oficial ni un cronograma de intervención. Por eso, el próximo paso a seguir es si habrá acciones para frenar los vuelcos y recuperar el entorno próximo al Dique Los Cauquenes.