Representantes de cámaras mineras y de sectores estratégicos de la economía sanjuanina participaron de un encuentro que puso en el centro las necesidades de los proveedores y las oportunidades que abre el desarrollo de la actividad minera en la provincia.

Banco San Juan, como parte de la Unidad Minera de Servicios Financieros de Grupo Petersen, organizó un encuentro de diálogo productivo con referentes de cámaras y organizaciones vinculadas a la actividad minera, con el objetivo de escuchar las necesidades de los proveedores locales, acercar soluciones financieras y fortalecer la articulación entre los distintos actores del ecosistema minero.

Bajo el título “Soluciones para proveedores mineros de San Juan”, la jornada se desarrolló en el Centro de Capacitación Las Heras y contó con la participación de referentes, integrantes de comisiones directivas y autoridades de cámaras representativas de diferentes sectores productivos de la provincia.

La propuesta partió de una premisa: el desarrollo de la minería genera oportunidades que alcanzan a múltiples actividades económicas y requiere de una red de proveedores y empresas locales preparada para acompañar las necesidades de una industria de creciente relevancia para San Juan.

Durante el encuentro, el equipo de Banca Minera de Banco San Juan presentó su Programa de Financiamiento Minero, con productos y servicios especialmente orientados a proveedores vinculados con la actividad, mientras que el Responsable Comercial de Crear SGR, expuso sobre sus herramientas de avales, con beneficios e impacto territorial. Ambas propuestas forman parte del abordaje integral de Unidad Minera, que articula distintas capacidades de Grupo Petersen para acompañar las necesidades de los actores del ecosistema minero.

Además, se presentaron las novedades y beneficios de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), una herramienta destinada a acompañar a los empleadores en la gestión de sus obligaciones laborales.

La jornada permitió acercar soluciones financieras y herramientas de gestión a empresas que integran el entramado productivo vinculado a la minería, al tiempo que generó un espacio de intercambio sobre los desafíos que plantea el crecimiento de la actividad.

“Estos espacios nos permiten escuchar de primera mano las necesidades de los proveedores y entender qué herramientas necesitan para crecer y acompañar el desarrollo de la actividad. Desde Unidad Minera buscamos articular las capacidades de Banco San Juan y las distintas compañías de Grupo Petersen para acercar soluciones concretas y fortalecer la participación de las empresas locales en el ecosistema minero”, señaló Alberto Rositano, Gerente Corporativo de Minería de Grupo Petersen.

El encuentro reunió a representantes de un amplio abanico de organizaciones vinculadas al desarrollo productivo de San Juan, entre ellas la Cámara Minera de San Juan (CMSJ); Cámara de Servicios Mineros de San Juan (CASEMI); Cámara de Perforadores (CAPERFO); Cámara de Proveedores de Servicios Mineros de Jáchal (CAPSEMIJA); Cámara de Prestadores Mineros de Iglesia (CAPRESMI); Cámara de Proveedores Mineros de Calingasta (CASEMICA); Cámara de Emprendedores Mineros de Iglesia (CADEMI); Unión Industrial de San Juan (UIA San Juan); Unión de Propietarios de Camiones de San Juan (UPROCAM); Cámara de la Construcción de San Juan (CAMARCO - Delegación San Juan); Asociación Iglesiana de Turismo, Industria y Comercio (AITURIC); y Cámara de Empresas y Servicios Iglesianos Independientes (CAESII).

La diversidad de sectores representados y la cobertura territorial incluyendo los representantes de todas las comunidades mineras, reflejó el carácter transversal de la actividad minera y la importancia de fortalecer la articulación entre empresas, cámaras y entidades que participan en diferentes etapas de la cadena de valor.

Desde Banco San Juan y la Unidad Minera de Servicios Financieros de Grupo Petersen destacaron la importancia de continuar generando espacios de escucha y articulación con los actores locales, para desarrollar soluciones financieras a medida de sus necesidades y contribuir a un ecosistema minero cada vez más integrado, con mayor participación de empresas y proveedores sanjuaninos.