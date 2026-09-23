El fiscal General, Guillermo Baigorrí, dispuso desde este lunes que las causas de violencia intrafamiliar y de género que ingresaban por Flagrancia pasen a ser recibidas e investigadas por CAVIG, la unidad especializada en esa materia. La decisión reorganiza la intervención inicial en hechos en los que el acusado es detenido en el momento de cometer el delito. Según la resolución, el objetivo es concentrar esos expedientes en fiscales con experiencia específica y evitar criterios distintos entre dependencias.

Hasta ahora, la Unidad Flagrancia llevaba una parte de esos casos y CAVIG otra, lo que podía derivar en miradas diferentes sobre la misma clase de hechos. Con el nuevo esquema, cuando se produzca un hecho flagrante de violencia intrafamiliar o de género, será el fiscal de turno de CAVIG quien tome el caso y lo tramite ante el procedimiento de Flagrancia. En esa instancia también deberá adoptar medidas de protección para la víctima y de coerción contra el imputado, siempre bajo las pautas y plazos de ese mecanismo penal.

Alcance procesal En la resolución se aclara que la intervención de los fiscales de CAVIG no implica depender de los coordinadores de Flagrancia. Además, al recibir un expediente, el fiscal deberá definir si el caso corresponde o no a ese trámite exprés de enjuiciamiento o si debe seguir por el proceso habitual del sistema acusatorio. Esa evaluación dependerá de las características del hecho y de la complejidad de la investigación.

Organización interna Fuentes consultadas señalaron que para los fiscales y ayudantes fiscales de Flagrancia resultaba difícil seguir estos casos porque los psicólogos y el cuerpo médico trabajan en las instalaciones de CAVIG. La resolución del fiscal General salió el miércoles de la semana pasada y comenzó a aplicarse este lunes. Baigorrí asumió el 19 de noviembre del año pasado y desde entonces viene introduciendo cambios en el Ministerio Público, con movimientos de fiscales, ajustes en las UFI y la prioridad puesta en causas por corrupción.

Antecedentes En ese marco, el jefe de los fiscales había puesto el foco en Flagrancia ante una serie de planteos de incompetencia que derivaron en disputas sobre qué unidad debía investigar determinados casos. También dispuso cambios en otras áreas, como el traslado de hechos de grooming desde la Unidad Delitos Informáticos hacia ANIVI. Con el nuevo criterio, la intervención inicial y la dirección de la investigación de los hechos de violencia intrafamiliar y de género quedarán a cargo de los fiscales de caso de CAVIG que estén de turno.

La resolución establece que ese esquema permite concentrar en un mismo órgano fiscal la valoración inicial del hecho, la identificación de circunstancias relevantes, la recolección de pruebas, la adopción de medidas urgentes de protección y cautelares, y la determinación de la vía procesal adecuada. El cambio ya está vigente y ahora queda en manos de los fiscales de CAVIG definir, caso por caso, si corresponde el trámite de Flagrancia o el sistema acusatorio ordinario.