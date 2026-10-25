La adolescente sanjuanina de 13 años evoluciona favorablemente en Neuquén tras el accidente en Río Negro. Su madre sigue en terapia intensiva y el martes prevén una nueva cirugía.

Avril evoluciona bien y su madre sigue en terapia intensiva en Neuquén.

Avril Gallardo Leiria, de 13 años, presenta una evolución favorable tras el accidente vial ocurrido en Río Negro y continúa internada en la Clínica Pediátrica San Lucas, en Neuquén. Según el último parte médico, la adolescente está sin dolor y conserva fuerza muscular en ambos pies, de acuerdo con la información difundida sobre su estado clínico. Ese dato resulta relevante porque forma parte de la evaluación de su recuperación motriz después de las lesiones sufridas en el siniestro.

La joven realiza ejercicios varias veces al día para recuperar y fortalecer la movilidad de la pierna izquierda, además de trabajar la zona de la pelvis y el tronco. Tras una primera intervención quirúrgica en la cadera, el equipo médico prevé operarla nuevamente el próximo martes para tratar una lesión en el fémur. La continuidad de ese tratamiento muestra que el cuadro sigue siendo complejo, aunque con signos de mejoría en la respuesta física.

Mientras Avril avanza en su recuperación, su madre, Natalí Leiria, permanece internada en terapia intensiva en el Centro Médico Integral de Neuquén, con asistencia respiratoria y bajo seguimiento médico. La persistencia de esa situación mantiene abierto el cuadro de gravedad familiar derivado del accidente. El seguimiento clínico de ambas pacientes continúa en centros de salud de Neuquén.

El accidente ocurrió el 18 de octubre sobre la Ruta Nacional 151, cerca de Catriel, y provocó la muerte de Luana, de 15 años, hermana mayor de Avril. Ese antecedente explica la magnitud del hecho y el alcance de las lesiones que motivaron las internaciones actuales. Por ahora, la variable médica más inmediata es la cirugía prevista para el próximo martes y la evolución posterior de la paciente.