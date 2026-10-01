Este jueves 1 de octubre se realizarán tareas sobre la trocha Este de avenida Alem, desde avenida Libertador hasta Rivadavia.

En el marco del Plan 50 Cuadras, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan continuará este jueves 1 de octubre con los trabajos de repavimentación de avenida Alem, en el tramo comprendido entre avenida Libertador y Rivadavia.

Las tareas se desarrollarán sobre la trocha Este y forman parte del plan de recuperación y puesta en valor de calles de la Capital.

Desde el municipio se solicita a conductores y peatones circular con precaución, respetar la señalización y atender las indicaciones del personal que trabaja en la zona.





