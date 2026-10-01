En el marco del Plan 50 Cuadras, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan continuará este jueves 1 de octubre con los trabajos de repavimentación de avenida Alem, en el tramo comprendido entre avenida Libertador y Rivadavia.
Las tareas se desarrollarán sobre la trocha Este y forman parte del plan de recuperación y puesta en valor de calles de la Capital.
Desde el municipio se solicita a conductores y peatones circular con precaución, respetar la señalización y atender las indicaciones del personal que trabaja en la zona.