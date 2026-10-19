Las intervenciones apuntan a mejorar el escurrimiento y reducir riesgos ante contingencias hídricas. Incluyen limpieza, reapertura de drenes y encauzamientos en sectores críticos.

En el marco de COPRE, avanzan obras de mitigación en distintos sectores de los departamentos Pocito y Santa Lucía, con intervenciones orientadas a mejorar las condiciones de escurrimiento y reducir riesgos ante eventuales contingencias hídricas.

En Pocito, los trabajos se concentran en zonas identificadas como críticas. En la bajada de creciente Las Cañitas se realiza la limpieza de la sección, mientras que en las bajadas de creciente Yanello y Barceló se ejecutan tareas de encauzamiento. En Yanello, además, se trabaja en la colocación de disipadores para mejorar el comportamiento del flujo de agua.

Intervenciones en sectores críticos Las tareas también incluyen trabajos en el Gran Comparto, con el uso de topadora y cargadora, y en el sector de Las Lomas, donde se avanza con el encauzamiento y la instalación de disipadores. Asimismo, comenzaron las tareas de encauzamiento en el Dren Andrade, mientras que los trabajos previstos en el sector de Bosque Moya ya fueron finalizados.

En Santa Lucía, las tareas se desarrollan en dos frentes de trabajo. En calle Cordillera de los Andes, entre Angualasto y San Juan, se lleva adelante la reapertura del Dren Zapata. En tanto, sobre calle Roque Sáenz Peña, se trabaja en la reapertura y limpieza del Dren 25 de Mayo.

Próximas tareas Como parte de la continuidad de las intervenciones, está previsto avanzar con los trabajos sobre el Dren Zapata, a la altura del asentamiento Pedro Echagüe. Estas acciones forman parte de una planificación coordinada para intervenir en sectores estratégicos, mejorar la capacidad de conducción y escurrimiento del agua y fortalecer las tareas de prevención frente a eventuales emergencias.

Se trata de obras de mitigación: no eliminan el riesgo hídrico de la zona, pero buscan reducir su impacto y mejorar la preparación del territorio ante distintos escenarios.