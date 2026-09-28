S.M., de 5 años, sigue internado tras sufrir graves quemaduras en septiembre. Los médicos le retiraron la asistencia respiratoria mecánica, pero el pronóstico sigue reservado.

El niño sanjuanino S.M., de 5 años, continúa internado en Buenos Aires tras sufrir graves quemaduras en un accidente doméstico ocurrido en septiembre. En las últimas horas, el equipo médico concretó su primer injerto cutáneo y logró retirarle la asistencia respiratoria mecánica.

El procedimiento era una de las intervenciones prioritarias desde su derivación desde San Juan a un centro pediátrico especializado. La evolución posterior permitió avanzar con el retiro del respirador, en un cuadro que sigue bajo seguimiento intensivo.

Pronóstico reservado

Los médicos mantienen un pronóstico reservado por la gravedad y la extensión de las lesiones. En esta etapa, uno de los principales riesgos es la aparición de complicaciones infecciosas vinculadas con las heridas en la piel.

El pequeño permanece acompañado por su madre en Buenos Aires mientras continúa bajo estricta vigilancia médica. Los especialistas evalúan de manera permanente su evolución y definirán los próximos pasos del tratamiento según la respuesta a esta primera intervención.

Cómo ocurrió el accidente

El hecho ocurrió durante la noche del 9 de septiembre, en una vivienda del barrio Teresa de Calcuta, en San Juan. Según la información conocida, el niño intentó subirse a la estructura metálica de un carro panchero de su familia y, en ese momento, cayó sobre su cuerpo un recipiente con líquido a alta temperatura. Tras el episodio, fue asistido de urgencia y trasladado al Hospital Rawson, donde recibió las primeras atenciones antes de su derivación a Buenos Aires.

El primer injerto de piel y el retiro de la asistencia respiratoria representan avances dentro de un proceso de recuperación que sigue requiriendo control permanente. Mientras tanto, su familia permanece a su lado y volvió a pedir el acompañamiento de los sanjuaninos, en el marco de una cadena de oración por su evolución.