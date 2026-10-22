La Municipalidad de Santa Lucía habilitó la plaza del Barrio Santa Lucía tras una renovación integral. La obra sumó juegos, paradas de colectivos, un kiosco y una gruta con la imagen de la patrona departamental.

La Municipalidad de Santa Lucía inauguró ayer la renovada plaza del Barrio Santa Lucía, en un acto encabezado por el intendente Juan José Orrego y el gobernador Marcelo Orrego, junto al ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, diputados, concejales, autoridades departamentales y vecinos. La intervención implicó una renovación integral del espacio público y su reorganización en cuatro sectores. La obra se inscribe en la agenda de infraestructura urbana del departamento y suma equipamiento de uso comunitario en un área de circulación barrial.

Alcance de la obra

El proyecto contempló sectores recreativos, juegos infantiles, salud y actividad física, además de una gruta que alberga la imagen de Santa Lucía, patrona del departamento. Según la información oficial difundida en la inauguración, se instalaron 70 cabezales de iluminación LED, aproximadamente 50 bolardos y 10 pasamanos. También se realizaron tareas de parquización y forestación, y se incorporaron 25 bancos y 25 basureros. La intervención incluyó un kiosco, dos paradas de colectivos y un juego infantil con piso antigolpe.

Uso público y conectividad

La incorporación de dos paradas de colectivos y de un kiosco apunta a reforzar la funcionalidad del espacio para el tránsito cotidiano de vecinos y usuarios del transporte público. La obra también amplía la oferta de recreación y actividad física en el barrio, con sectores diferenciados para distintos usos. En paralelo, la iluminación LED y el mobiliario urbano mejoran las condiciones de uso y permanencia en el lugar. La gruta con la imagen de la patrona departamental agrega un componente identitario al conjunto.

Mensajes oficiales

Durante la inauguración, Juan José Orrego sostuvo que el espacio será “un punto de encuentro para la familia, porque va a contener a mucha gente”. También afirmó que “Santa Lucía tiene los brazos abiertos para todos quienes quieren visitarnos y para quienes quieren vivir en nuestro departamento”. Por su parte, Marcelo Orrego señaló que renovar estos espacios apunta a “mejorar la calidad de vida de la gente” y vinculó la obra pública con la generación de empleo y el desarrollo de la provincia. Las declaraciones fueron formuladas en el marco del acto oficial y no incluyen precisiones técnicas adicionales sobre financiamiento ni plazos de ejecución.

La renovación de la plaza queda habilitada como espacio de uso barrial para vecinos del Barrio Santa Lucía y zonas aledañas. El próximo dato a seguir es la utilización efectiva del lugar en la rutina del departamento, en especial por la integración de áreas de recreación, actividad física y espera del transporte público.