El programa ATP sumó 840 certificados y 40 proyectos de autoempleo en la provincia. Orrego también informó gestiones por la Ruta 40 Sur y su financiamiento.

El Gobierno de San Juan entregó 840 certificaciones de capacitación y anunció 40 proyectos de autoempleo en el marco del programa Aprender, Trabajar y Producir (ATP). La iniciativa combina formación profesional, inserción laboral y asistencia para emprendimientos, con alcance en departamentos del interior provincial.

El gobernador Marcelo Orrego sostuvo que el programa integra políticas transversales de la provincia y remarcó la relación entre capacitación y oportunidades concretas de trabajo. Según explicó, ATP está destinado a personas de distintos grupos etarios y ofrece dos caminos: el ingreso a un empleo en relación de dependencia o el desarrollo de un emprendimiento propio mediante herramientas y equipamiento.

La propuesta apunta a que quienes completan las capacitaciones puedan aplicar los conocimientos adquiridos y generar nuevas fuentes de ingresos. Orrego destacó, además, la necesidad de acercar estas oportunidades a los departamentos más alejados para ampliar el acceso a la formación profesional y al desarrollo de proyectos productivos.

Ruta 40 Sur: en la misma actividad, el gobernador se refirió al avance de las gestiones vinculadas con la mejora de la Ruta Nacional 40 Sur, a la que vinculó con la seguridad vial y el desarrollo productivo de la provincia. Señaló que la Nación financiará el tramo 2 y que la provincia gestiona ante la Corporación Andina de Fomento (CAF) la posibilidad de avanzar con los tramos 1 y 3. También indicó que la licitación podría convocarse una vez que estén dadas las condiciones para hacerlo.

Orrego afirmó que la obra tendría impacto en la agroindustria provincial y en la conexión con los corredores de salida hacia el Pacífico. También mencionó el deterioro de la traza en sectores de San Juan y Mendoza, así como la preocupación por los siniestros viales y las muertes registradas en ese corredor.

Tratamiento legislativo: el mandatario destacó que la iniciativa recibió aprobación por unanimidad en la Cámara de Diputados y planteó que las obras vinculadas con el desarrollo provincial deberían sostenerse sobre acuerdos amplios, más allá de las diferencias políticas. En el mismo repaso, mencionó las gestiones por la Ruta 40 Norte y el aporte no reintegrable asociado a la empresa Vicuña, en el marco de las obras previstas para mejorar la infraestructura vial provincial.