El fuego se registró en las inmediaciones de la Estación Transformadora Gran Mendoza y afectó las condiciones de aislamiento de las líneas de 500 kV. La totalidad de la demanda sanjuanina quedó normalizada poco después de las 16:50.





De acuerdo con el informe preliminar, la falla se originó como consecuencia de un incendio registrado en las inmediaciones de la Estación Transformadora (ET) Gran Mendoza, ubicada a 160 km de la provincia de San Juan, debajo de la línea de 500 kV que vincula Gran Mendoza con San Juan.





La presencia de humo y las altas temperaturas generadas por un incendio en las proximidades de una línea de alta tensión pueden afectar las condiciones de aislamiento del aire que rodea a los conductores. Esto puede generar una descarga eléctrica entre los conductores o hacia tierra, provocando la actuación de las protecciones del sistema y la apertura de las líneas como medida de seguridad.





La protección desconecta de este modo el servicio para proteger a los usuarios y las instalaciones. Normalización del servicio A partir de las 15:10 horas, se produjo la vinculación mediante la línea de 220 kV, lo que permitió iniciar la normalización parcial y progresiva de la demanda en la provincia.





Finalmente, a las 16:52 horas, se logró normalizar la totalidad de la demanda eléctrica de San Juan. Cabe destacar que la situación se encuentra bajo análisis de los organismos y empresas involucradas, a fin de determinar con precisión las causas que dieron origen al evento

Durante la tarde del miércoles 30 de septiembre, a las 14:52 horas, se produjo una desconexión entre las líneas de extra alta tensión (500 y 220 kv) entre San Juan y Mendoza, lo que provocó la interrupción total del suministro eléctrico en la provincia.