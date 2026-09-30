El Ente Provincial Regulador de la Electricidad informó que la interrupción del suministro se produjo por una contingencia que afectó los vínculos de interconexión con el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), a través de las líneas provenientes de Mendoza en 220 kV y 500 kV.

A través de un comunicado, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) informó que la interrupción del suministro se produjo por una contingencia que afectó los vínculos de interconexión con el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), a través de las líneas provenientes de Mendoza en 220 kV y 500 kV.





Comunicado del EPRE:

En el día de la fecha se produjo una interrupción del suministro eléctrico en la Provincia de San Juan, como consecuencia de una contingencia que afectó los vínculos de interconexión de la Provincia con el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), a través de las líneas provenientes de la Provincia de Mendoza en 220 kV y 500 kV.





Inicialmente se logró restablecer la interconexión en 220 kV, lo que permitió iniciar la reposición paulatina de la demanda afectada. Posteriormente, con la restitución del vínculo en 500 kV, se avanza hasta completar el restablecimiento del suministro eléctrico en la Provincia.





Las instalaciones de transporte involucradas son operadas y mantenidas por DISTROCUYO S.A. y TRANSENER S.A., transportistas responsables de los respectivos vínculos que conectan a San Juan con el SADI.





El E.P.R.E. se encuentra a la espera de los informes técnicos correspondientes, que permitirán determinar las causas y circunstancias de la contingencia registrada.





A medida que se disponga de mayor información, el E.P.R.E. la dará a conocer a la comunidad.