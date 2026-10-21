En el marco del denominado Mes Rosa, el Club Atlético de la Juventud Alianza difundió el testimonio de Antonella Jorquera, jugadora de handball de la institución, quien contó que atravesó un cáncer de mama y que logró superarlo. El relato fue publicado en las redes sociales del club y se convirtió en un mensaje de acompañamiento dentro del plantel.

Jorquera señaló en esa comunicación: “El Mes Rosa es un símbolo importante para mi. Tuve cáncer de mama y es muy triste haberlo tenido tan joven”. La referencia ubica su experiencia en una campaña de sensibilización vinculada a la detección y el tratamiento de esta enfermedad, aunque el material difundido no precisó fechas ni detalles médicos adicionales. El caso tomó visibilidad por tratarse de una deportista activa de una institución sanjuanina.

El testimonio La jugadora agregó: “Este color es muy importante y lo llevo muy presente. Hace poco le gané, otras no pudieron. Así que por ellas, por mi y por las que están en el proceso”. La frase fue acompañada por imágenes del momento en que habló rodeada de sus compañeras, en un pasaje que el club describió como emotivo. El contenido pone el foco en la dimensión humana de la enfermedad y en el respaldo del entorno deportivo.

Apoyo institucional Tras la difusión del video, el club expresó su acompañamiento a través de sus redes sociales. “Anto tu fuerza, tu resiliencia y tu valentía son una inspiración absoluta para todos. Tu equipo está muy orgulloso de vos”, publicó la institución. Ese respaldo forma parte de la campaña del Mes Rosa, que cada año busca instalar la prevención y el control temprano del cáncer de mama.

Mensaje y alcance En el cierre de su testimonio, Jorquera pidió a otras mujeres que enfrenten la enfermedad que no bajen los brazos. “No hay que rendirse. Hay que lucharla, porque vas a llegar lejos. Si pones todo en las manos de Dios, vas a lograr todo lo que te propongas en la vida”, dijo antes de emocionarse. El episodio quedó registrado en las redes del Lechuzo y se suma a las acciones de difusión que el club realiza durante octubre, mes dedicado a la concientización sobre el cáncer de mama.

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