El gremio docente reclamó al Gobierno provincial una respuesta formal ante la ausencia de financiamiento nacional para insumos y maquinaria de talleres, tras un relevamiento realizado en el 27º Encuentro Nacional de AMET en Córdoba.

El secretario general de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) San Juan, Adrián Ruiz, advirtió sobre la incertidumbre presupuestaria que atraviesan los establecimientos educativos de la modalidad técnica. En declaraciones al programa Tiza y Pizarrón, emitido por Mil Veinte, el dirigente gremial expuso las conclusiones del 27º Encuentro Nacional de AMET, realizado en Córdoba en coincidencia con los 70 años del sindicato, donde se evaluó con preocupación el proyecto presupuestario elevado al Congreso de la Nación.

Sin partidas nacionales

Ruiz detalló que, tras un intercambio con el secretario general a nivel nacional, Rufino Fernández, confirmaron que el proyecto no contempla partidas específicas para el área. "En el presupuesto anual que se ha girado a Diputados nos encontramos con la sorpresa que tampoco tenemos el financiamiento para las escuelas técnicas, así que esto nos sigue preocupando", señaló Ruiz. El dirigente destacó que jurisdicciones como Córdoba y Santa Fe implementaron fondos propios específicos para sostener la actividad formativa ante el corte de transferencias nacionales.

Costos de funcionamiento

El representante de los docentes técnicos aclaró que el reclamo no apunta a la masa salarial, sino a los costos operativos indispensables para el aprendizaje en taller y laboratorio. "Hablamos de la parte funcional de las escuelas técnicas, en aquellos lugares donde tienen que llegar los insumos o el dinero para poder hacer práctica, para que el alumno se capacite, para que las instituciones puedan comprar maquinaria nueva o hacer reparaciones", explicó Ruiz. El dirigente remarcó, además, que las escuelas vinculadas a sectores estratégicos como la minería necesitan equipamiento acorde a las demandas productivas de ese rubro.

Gestiones ante el Estado

Frente a este escenario, el sindicato inició gestiones legislativas y presentó requerimientos formales a nivel local. Ruiz afirmó que ya comenzaron conversaciones con diputados y senadores nacionales para intentar incorporar estas partidas, al tiempo que se enviaron notas al Poder Ejecutivo provincial. Sin embargo, indicó que hasta el momento no obtuvieron precisiones sobre la creación de una partida provincial: "Nos dijeron que iban a trabajar y a analizar, pero hasta el momento no recibimos ningún tipo de comunicación ni información concreta", sostuvo.

Titularización docente

Por último, el titular de AMET se refirió al proceso de titularización docente y destacó que, a partir del próximo año, el ingreso será regular a medida que se cumplan las exigencias normativas, sin necesidad de esperar leyes de excepción. Ruiz subrayó que la estabilidad laboral es una prioridad del gremio y señaló que la organización asesora a los educadores sobre los trámites administrativos vigentes, como las cartillas psicofísicas y la validación en reconocimientos médicos para obtener el apto definitivo.

Datos a seguir: la respuesta formal del Poder Ejecutivo provincial sobre la posible creación de una partida presupuestaria propia para escuelas técnicas, y el tratamiento del presupuesto nacional 2026 en el Congreso.