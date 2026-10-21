La Secretaría de Ambiente firmó un convenio con Domarino para impulsar la separación en origen. La primera etapa incluirá escuelas y charlas de concientización.

La Secretaría de Ambiente de San Juan firmó un convenio con la recuperadora Domarino para intercambiar materiales reciclables por bolsas identificadas, en el marco de una política orientada a fortalecer la separación de residuos desde el origen y la economía circular en la provincia.

Según Sergio Cigana, director de Economía Circular, el acuerdo prevé que cartón y distintos tipos de plásticos puedan entregarse a cambio de bolsas de un color específico, destinadas a identificar los elementos que van al circuito de recuperación. El funcionario explicó la iniciativa en diálogo con Radio Mil20 y sostuvo que el esquema busca ordenar la clasificación de residuos secos en hogares y establecimientos educativos.

Escuelas y concientización

La propuesta apunta especialmente a las escuelas y otros centros educativos, donde se distribuirán las bolsas y se darán charlas para promover la clasificación correcta. La idea oficial es que allí se dispongan únicamente materiales secos y recuperables, como papel, cartón, plásticos, envases y vidrio. Cigana señaló que el objetivo es facilitar la tarea cuando esos residuos lleguen a la planta de separación y mejorar la eficiencia del proceso.

El director de Economía Circular indicó que todavía no está definido en qué establecimiento educativo comenzará la entrega de las bolsas. Sin embargo, afirmó que la iniciativa ya está planificada y mencionó al Centro Educativo Anchipurá, que realiza actividades de concientización ambiental, como una institución que podría avanzar con la propuesta. También sostuvo que la Secretaría de Ambiente ya desarrolla charlas en escuelas y participa en distintos eventos para difundir la separación de residuos.

La magnitud del residuo doméstico

Entre los datos aportados por Cigana, el más relevante fue que cerca del 60% de la basura que se genera en una casa sería recuperable si se separa correctamente. El funcionario planteó como ejemplo el uso de dos recipientes en el hogar: uno para materiales secos, como papel, cartón, plásticos y botellas, y otro para residuos orgánicos, como cáscaras de verduras y yerba usada. Según su explicación, incorporar ese hábito lleva tiempo y representa un desafío también a escala global.

El funcionario agregó que el gobernador pidió trabajar con especial énfasis en esta agenda desde el inicio de la gestión. En ese marco, remarcó la separación en origen, la clasificación y la reutilización como herramientas centrales para el cuidado ambiental. Cigana cerró al señalar que, cuando el material llega a planta correctamente separado, las posibilidades de recuperación aumentan de manera significativa. La implementación concreta de la entrega de bolsas aún no tiene fecha definida para su inicio.