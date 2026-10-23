Estudiantes de 7.º año realizaron una caminata por las sierras del departamento y alcanzaron la cumbre acompañados por docentes, directivos y la catequista del colegio. La experiencia combinó esfuerzo físico, contacto con la naturaleza, espiritualidad y compañerismo.

Los paisajes de las sierras de San Martín fueron el escenario de una experiencia especial para los alumnos de 7.º año del Colegio San Juan Bosco. Los estudiantes lograron llegar hasta la cumbre de la Cruz del Medio, en una caminata que puso a prueba su esfuerzo y perseverancia, pero que también les permitió compartir una jornada diferente junto a sus compañeros y docentes.

La actividad contó con el acompañamiento de profesores de Educación Física, directivos y la catequista de la institución, quienes formaron parte de una propuesta que trascendió lo deportivo para convertirse en una experiencia de aprendizaje y convivencia fuera del aula.

Durante el ascenso, el compañerismo y el trabajo en equipo fueron fundamentales para completar el recorrido. La llegada a la cumbre representó un logro compartido, fruto del esfuerzo de los estudiantes y del acompañamiento de quienes guiaron la actividad.

Una experiencia que dejó mucho más que una cumbre

La caminata permitió a los jóvenes conectarse con la naturaleza y valorar los paisajes del departamento, en una jornada que también tuvo un componente espiritual, de acuerdo con la propuesta educativa de la institución.

Este tipo de iniciativas contribuye a fortalecer los vínculos entre los estudiantes, promover hábitos saludables y desarrollar valores como la solidaridad, la responsabilidad y la perseverancia.

Desde la Municipalidad de San Martín felicitaron a los alumnos y al equipo educativo del Colegio San Juan Bosco por asumir el desafío y destacaron la importancia de impulsar actividades que promuevan el ejercicio físico, el trabajo en equipo y el reconocimiento de los atractivos naturales del departamento.

La conquista de la Cruz del Medio quedó así como una experiencia compartida para los estudiantes de 7.º año, que sumaron una aventura a su paso por la escuela y demostraron que, con esfuerzo y compañerismo, cada meta alcanzada tiene un valor especial.