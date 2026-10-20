El proyecto ganó el Regional de Industria Inspira y permitirá a 10 estudiantes viajar a Buenos Aires. La propuesta busca transformar un residuo olivícola de San Juan en un material con uso industrial.

Estudiantes de la EPET N°3 ganaron el Regional de Industria Inspira con un biocuero elaborado a partir de alperujo de oliva, un residuo de la industria olivícola. El premio les permitirá viajar a Buenos Aires con 10 alumnos para seguir impulsando el proyecto.

El director de la institución, Eduardo Yáñez, explicó en diálogo con TELESOL que la iniciativa surgió a partir de un programa de mentorías que alentó a los estudiantes a desarrollarla. Señaló además que el certamen fue organizado por la Unión Industrial Argentina y el Ministerio de Educación, y que el grupo viajó a Mendoza en dos equipos de cinco integrantes. Un jurado eligió la propuesta y le otorgó el reconocimiento.

Desarrollo técnico







Yáñez indicó que se trata de un proyecto sin antecedentes de desarrollo previo y que los alumnos realizaron pruebas de laboratorio con materia prima provista por Solfrut, empresa con la que articularon el trabajo. Según el directivo, la fórmula todavía está en proceso de elaboración. El grupo está integrado por 10 estudiantes de séptimo año: nueve chicas y un chico.

Una de las alumnas detalló que el trabajo se organiza por roles y que la materia prima se acondiciona en sus versiones sólida y líquida. Otra integrante sostuvo que el objetivo es desarrollar un biomaterial amigable con el ambiente a partir de un residuo de la provincia de San Juan. También afirmó que se desperdician casi 100.000 toneladas de alperujo por año y que esa cifra fue tomada como una oportunidad para buscar una alternativa sustentable.

Proyección industrial







El equipo explicó que la línea inicial de investigación estaba centrada en biocuero elaborado con cáscaras de frutas, pero que el vínculo con Solfrut modificó el rumbo del proyecto. Tras llevar el alperujo al laboratorio y atravesar distintas pruebas y correcciones, lograron avanzar con el material. Según relataron, el proceso final consiste en mezclar la formulación, dejar secar el biomaterial a temperatura ambiente durante tres días y obtener un producto con resistencia y flexibilidad.

Los estudiantes ahora buscan una forma de producción industrial y sostienen que el material podría aplicarse en bolsos, carteras, libretas y accesorios para perro. También plantearon que el objetivo es continuar la investigación fuera del ámbito escolar y avanzar hacia la patente del desarrollo. En cuanto a los costos, estimaron que los productos elaborados con este biomaterial rondarían los $60.000, mientras que un producto de biocuero puede alcanzar los $90.000.



